На уроках у деяких школах з'являться спостерігачі за реформою НУШ: МОН пояснило деталі
В Україні розпочали навчання спостерігачів у межах проєкту "НУШ у класі". Вони будуть фіксувати, як реформа проявляється у щоденній взаємодії вчителя та учнів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.
Що таке "НУШ у класі"
Реформа НУШ (Нова українська школа) переходить до свого завершального етапу - старшої профільної школи.
У жовтні 2026 року в МОН розповіли, що запускають проєкт "НУШ у класі" - для дослідження вчительських практик.
Він покликаний:
- з'ясувати, як реформа працює на практиці у щоденній взаємодії між педагогами та учнями;
- знайти шляхи її подальшого поступу.
Для цього команда експертів:
- адаптує міжнародний інструмент спостереження за уроками Teach Secondary (розроблений Світовим банком);
- підготує та сертифікує незалежних експертів-спостерігачів, які проведуть спостереження за уроками у 150 пілотних академічних ліцеях України.
На основі отриманих даних буде проаналізовано ключові виміри викладання:
- культуру класу;
- якість пояснення матеріалу;
- соціально-емоційні навички.
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Хто стане експертами-спостерігачами
У МОН повідомили, що до складу когорти експертів-спостерігачів увійдуть фахівці, які:
- мають досвід проведення педагогічної супервізії та наставництва;
- обізнані з особливостями впровадження НУШ у старшій профільній школі.
Усі зібрані дані аналізуватимуться виключно в узагальненому вигляді для всієї країни.
Тобто індивідуальні результати не передаватимуться школам чи органам управління освітою. На їхній основі не складатимуть рейтингів і не ухвалюватимуть жодних кадрових рішень.
"Мета ініціативи - не оцінити конкретного вчителя, а допомогти всій системі освіти працювати краще для дітей", - пояснили в міністерстві.
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Чим важливе таке дослідження
Заплановане дослідження, за даними МОН, допоможе краще зрозуміти особливості сучасного викладання та потреби педагогів.
Тим часом отримані результати стануть основою для рекомендацій щодо:
- підтримки вчителів;
- оновлення програм підвищення кваліфікації;
- подальшого розвитку освітньої політики.
"Узагальнені результати дослідження мають допомогти МОН точніше визначати, якої методичної підтримки та професійного розвитку потребують вчителі старшої школи", - пояснили в міністерстві.
Зазначається, що це - один зі способів "спиратися на реальний досвід класу, ухвалюючи рішення для подальшого розвитку реформи НУШ".
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Як працює Teach Secondary
Повідомляється, що експерти-спостерігачі опановують Teach Secondary - міжнародний інструмент структурованого спостереження за уроками.
Він допомагає описувати (за спільними критеріями):
- як у класі створюється безпечне середовище й формулюються очікування щодо поведінки;
- яким чином учитель проводить урок, перевіряє розуміння матеріалу, надає зворотний зв'язок учням і підтримує їхнє критичне мислення;
- як учні виявляють автономність і наполегливість та взаємодіють як партнери.
"Ми знаємо, що вчителі постійно підвищують кваліфікацію, але в нас немає вихідного заміру: якими були вчительські практики до підвищення кваліфікації і якими стали після нього", - поділився керівник Офісу впровадження НУШ при МОН Ігор Хворостяний.
Він додав, що завдяки спостереженням у конкретній класній кімнаті, можна буде зафіксувати динаміку та зрозуміти, "чи потрібно змінювати або адаптувати освітню політику".
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Чи можуть спостерігачі втручатися в урок
Насамкінець у МОН розповіли, що навчання готує експертів до застосування Teach Secondary під час спостережень за уроками.
"Вони вчаться фіксувати побачене за індикаторами інструменту", - пояснили громадянам.
Наголошується, що спостерігачі при цьому:
- не втручаються в урок;
- не складають особистих висновків про професійність учителя.
"Їхнє завдання - використовуючи спільні критерії, чітко зафіксувати практики, які в подальшому допоможуть побачити загальну картину", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів (де ситуація найгірша), як можуть працювати школи під час відключень та які п'ять рівнів реагування на знеструмлення підготувало міністерство.
Крім того, ми пояснювали, як розширили пілотний проєкт "Гроші ходять за вчителем".
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