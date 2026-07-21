Вчительку в Києві оштрафували "за мову": чому саме та скільки довелось платити
В одному з ліцеїв Києва вчителька під час уроку порушила мовне законодавство. За результатами перевірки її покарали штрафом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.
Головне:
- Хто повідомив: звернення до Уповноваженої із захисту державної мови подав батько першокласника (ветеран російсько-української війни).
- Суть порушення: під час уроку вчителька київського ліцею увімкнула дітям фрагмент мультфільму із звуковим супроводом російською мовою.
- Реакція вчительки: пояснюючи ситуацію, що склалась, педагог зазначила, що використання цього матеріалу (на її думку), нібито мало "виховну мету, звук був приглушений, а діти не заперечували".
- Реакція представника Уповноваженої: Ігор Спірідонов наголосив на нульовій толерантності до мови агресора в школах, склав акт і протокол про адміністративне правопорушення (за статтею 21 мовного закону).
- Покарання: Уповноважена із захисту державної мови винесла постанову про штраф для вчительки у розмірі 3 400 гривень.
Хто повідомив про порушення мовного закону
Українцям розповіли, що контроль за використанням державної мови в цьому випадку здійснював представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.
У своєму дописі у Facebook він наголосив, що до порушень мовного законодавства в освіті - "нульова толерантність".
Відомо, що підставою для здійснення державного контролю стало звернення до Уповноваженої ветерана російсько-української війни та батька учня 1 класу одного зі столичних ліцеїв.
Саме він повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.
Що саме сталось в одному зі столичних ліцеїв
Під час навчального заняття у 1 класі одного з ліцеїв Києва педагогічна працівниця (вчителька) використала фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний недержавною мовою - російською.
Під час розгляду матеріалів державного контролю цей факт вона визнала.
У своїх поясненнях вчителька зазначила, що:
- використання цього матеріалу (на її думку), нібито мало "виховну мету";
- звук "був приглушений";
- діти "не заперечували".
"Такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагогічного працівника неприпустимою", - констатував Спірідонов.
Він нагадав, що "виховна мета" - не є підставою для відступу від вимог чинного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Українська школа має навчати, виховувати і комунікувати державною мовою. Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства", - наголосив представник Уповноваженої.
Як покарали вчительку за порушення мовного закону
За результатами здійсненого державного контролю Спірідонов:
- встановив порушення (21 статті мовного закону);
- склав відповідні акт і протокол про адміністративне правопорушення.
"Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень", - повідомили українцям.
Уточнюється, що штраф було сплачено того ж дня.
"Це - важливий результат. Не лише через сам факт притягнення до відповідальності, а через чіткий сигнал: у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Особливо зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної росією", - наголосив Спірідонов.
Вчителя столичного ліцею оштрафували за порушення мовного законодавства (інфографіка: facebook.com/govuamova)
Про що йдеться у статті 21 мовного закону
Відповідно до статті 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", освітній процес у закладах освіти здійснюється державною мовою.
Отже, українська має бути мовою:
- навчання;
- повсякденного спілкування педагогів з учнями;
- офіційних заходів;
- виховної роботи;
- оголошень;
- всієї публічної комунікації закладу освіти.
Коментуючи ситуацію, що склалась у київському ліцеї, Спірідонов нагадав, що "учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих".
"Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників - забезпечити освітній процес державною мовою", - підсумував представник мовного омбудсмена.
Нагадаємо, раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та розповіла, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.
Крім того, ми пояснювали, чому тарологам, коучам і б'юті-блогерам у мережі час перейти на українську.
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