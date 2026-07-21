Вчительку в Києві оштрафували "за мову": чому саме та скільки довелось платити

В одному з ліцеїв Києва вчителька під час уроку порушила мовне законодавство. За результатами перевірки її покарали штрафом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

Головне: Хто повідомив : звернення до Уповноваженої із захисту державної мови подав батько першокласника (ветеран російсько-української війни).

: звернення до Уповноваженої із захисту державної мови подав батько першокласника (ветеран російсько-української війни). Суть порушення : під час уроку вчителька київського ліцею увімкнула дітям фрагмент мультфільму із звуковим супроводом російською мовою.

: під час уроку вчителька київського ліцею увімкнула дітям фрагмент мультфільму із звуковим супроводом російською мовою. Реакція вчительки : пояснюючи ситуацію, що склалась, педагог зазначила, що використання цього матеріалу (на її думку), нібито мало "виховну мету, звук був приглушений, а діти не заперечували".

: пояснюючи ситуацію, що склалась, педагог зазначила, що використання цього матеріалу (на її думку), нібито мало "виховну мету, звук був приглушений, а діти не заперечували". Реакція представника Уповноваженої : Ігор Спірідонов наголосив на нульовій толерантності до мови агресора в школах, склав акт і протокол про адміністративне правопорушення (за статтею 21 мовного закону).

: Ігор Спірідонов наголосив на нульовій толерантності до мови агресора в школах, склав акт і протокол про адміністративне правопорушення (за статтею 21 мовного закону). Покарання: Уповноважена із захисту державної мови винесла постанову про штраф для вчительки у розмірі 3 400 гривень.

Хто повідомив про порушення мовного закону

Українцям розповіли, що контроль за використанням державної мови в цьому випадку здійснював представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.

У своєму дописі у Facebook він наголосив, що до порушень мовного законодавства в освіті - "нульова толерантність".

Відомо, що підставою для здійснення державного контролю стало звернення до Уповноваженої ветерана російсько-української війни та батька учня 1 класу одного зі столичних ліцеїв.

Саме він повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.

Читайте також: Без мови агресора: у Раді пропонують заборонити російську в приватних школах

Що саме сталось в одному зі столичних ліцеїв

Під час навчального заняття у 1 класі одного з ліцеїв Києва педагогічна працівниця (вчителька) використала фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний недержавною мовою - російською.

Під час розгляду матеріалів державного контролю цей факт вона визнала.

У своїх поясненнях вчителька зазначила, що:

використання цього матеріалу (на її думку), нібито мало "виховну мету";

звук "був приглушений";

діти "не заперечували".

"Такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагогічного працівника неприпустимою", - констатував Спірідонов.

Він нагадав, що "виховна мета" - не є підставою для відступу від вимог чинного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Українська школа має навчати, виховувати і комунікувати державною мовою. Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства", - наголосив представник Уповноваженої.

Як покарали вчительку за порушення мовного закону

За результатами здійсненого державного контролю Спірідонов:

встановив порушення (21 статті мовного закону);

склав відповідні акт і протокол про адміністративне правопорушення.

"Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень", - повідомили українцям.

Уточнюється, що штраф було сплачено того ж дня.

"Це - важливий результат. Не лише через сам факт притягнення до відповідальності, а через чіткий сигнал: у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Особливо зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної росією", - наголосив Спірідонов.

Вчителя столичного ліцею оштрафували за порушення мовного законодавства (інфографіка: facebook.com/govuamova)

Про що йдеться у статті 21 мовного закону

Відповідно до статті 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", освітній процес у закладах освіти здійснюється державною мовою.

Отже, українська має бути мовою:

навчання;

повсякденного спілкування педагогів з учнями;

офіційних заходів;

виховної роботи;

оголошень;

всієї публічної комунікації закладу освіти.

Коментуючи ситуацію, що склалась у київському ліцеї, Спірідонов нагадав, що "учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих".

"Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників - забезпечити освітній процес державною мовою", - підсумував представник мовного омбудсмена.