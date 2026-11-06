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МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів: де ситуація найгірша

11:37 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Василина Копитко
МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів: де ситуація найгірша Скільки шкіл зможуть працювати автономно при вимкненні світла (колаж РБК-Україна)
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Понад 90% українських шкіл можуть автономно працювати під час відключень електроенергії тривалістю понад вісім годин. Водночас рівень готовності закладів суттєво відрізняється залежно від регіону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.

Де школи найкраще підготувалися до відключень

МОН провело моніторинг 10 887 закладів загальної середньої освіти. Повну та переважну енергетичну автономність забезпечили у 83% шкіл.

Під час оцінювання враховували п'ять критеріїв: здатність працювати понад вісім годин без централізованого електропостачання, наявність альтернативного джерела живлення, автономного водопостачання, теплопостачання та водовідведення.

Переважною готовністю вважали відповідність чотирьом із п'яти критеріїв.

Найвищі показники готовності зафіксували у прифронтових регіонах. Зокрема:

  • Харківська область - 99,3%;
  • Запорізька область - 91,3%.

Найнижчі показники мають:

  • Волинська область - 41,6%;
  • Чернігівська область - 43,1%;
  • Одеська область - 53,3%.

Окремо у МОН звернули увагу на ситуацію в Києві. За даними, які надали самі заклади освіти, повністю готові до автономної роботи лише близько 2% шкіл столиці. Переважну готовність мають ще 23% закладів.

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Скільки грошей виділили на автономність шкіл

Для посилення енергетичної стійкості освітніх закладів держава передбачила субвенцію громадам. У 2026 році на ці потреби виділили 500 млн гривень.

Гроші спрямовують на встановлення систем резервного живлення, сонячних електростанцій та накопичувачів енергії. До фінансування проєктів також долучаються громади, які забезпечують співфінансування з місцевих бюджетів.

Окрему підтримку надають міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ і Світовий банк у межах програми LEARN.

У МОН наголошують, що для повноцінної роботи обладнання громади мають подбати про його обслуговування, забезпечення генераторів паливом та наявність відповідальних працівників.

Читайте також про те, що в Києві за два роки відремонтували 76 укриттів у закладах освіти, щоб діти могли навчатися не тільки в дистанційному форматі.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році зріс вступ до закладів фахової передвищої освіти. До них зарахували 172 365 студентів, що на 38 тисяч більше, ніж торік.

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