МОН перевірило понад 10 тисяч шкіл на готовність до блекаутів: де ситуація найгірша
Понад 90% українських шкіл можуть автономно працювати під час відключень електроенергії тривалістю понад вісім годин. Водночас рівень готовності закладів суттєво відрізняється залежно від регіону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.
Де школи найкраще підготувалися до відключень
МОН провело моніторинг 10 887 закладів загальної середньої освіти. Повну та переважну енергетичну автономність забезпечили у 83% шкіл.
Під час оцінювання враховували п'ять критеріїв: здатність працювати понад вісім годин без централізованого електропостачання, наявність альтернативного джерела живлення, автономного водопостачання, теплопостачання та водовідведення.
Переважною готовністю вважали відповідність чотирьом із п'яти критеріїв.
Найвищі показники готовності зафіксували у прифронтових регіонах. Зокрема:
- Харківська область - 99,3%;
- Запорізька область - 91,3%.
Найнижчі показники мають:
- Волинська область - 41,6%;
- Чернігівська область - 43,1%;
- Одеська область - 53,3%.
Окремо у МОН звернули увагу на ситуацію в Києві. За даними, які надали самі заклади освіти, повністю готові до автономної роботи лише близько 2% шкіл столиці. Переважну готовність мають ще 23% закладів.
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Скільки грошей виділили на автономність шкіл
Для посилення енергетичної стійкості освітніх закладів держава передбачила субвенцію громадам. У 2026 році на ці потреби виділили 500 млн гривень.
Гроші спрямовують на встановлення систем резервного живлення, сонячних електростанцій та накопичувачів енергії. До фінансування проєктів також долучаються громади, які забезпечують співфінансування з місцевих бюджетів.
Окрему підтримку надають міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ і Світовий банк у межах програми LEARN.
У МОН наголошують, що для повноцінної роботи обладнання громади мають подбати про його обслуговування, забезпечення генераторів паливом та наявність відповідальних працівників.
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Раніше ми писали про те, що у 2026 році зріс вступ до закладів фахової передвищої освіти. До них зарахували 172 365 студентів, що на 38 тисяч більше, ніж торік.