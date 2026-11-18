Хто з учителів зможе пройти сертифікацію 2027: категорії, квоти й дати реєстрації
В Україні розширили коло педагогічних працівників, які зможуть взяти участь у сертифікації 2027 року. Граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Хто може взяти участь у сертифікації 2027 року
Громадянам розповіли, що Міністерство освіти й науки України (відповідним наказом):
- визначило категорії педагогічних працівників, які зможуть узяти участь у сертифікації у 2027 році;
- встановило граничну кількість учасників;
- встановило строки реєстрації.
При цьому головна новація - розширення кола учасників.
Йдеться про те, що пройти сертифікацію вперше зможуть учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство".
Інші п'ять категорій педагогічних працівників уже брали участь у сертифікації (в попередні роки):
- вчителі початкових класів;
- вчителі математики;
- вчителі української мови та літератури;
- вчителі англійської мови;
- вчителі історії та громадянських дисциплін.
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Скільки всього вчителів можуть пройти сертифікацію
Повідомляється, що у 2027 році сертифікацію зможуть пройти 5 000 педагогічних працівників.
В цілому граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями так:
- 1 750 осіб - учителі початкових класів;
- 1 000 осіб - учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство";
- 750 осіб - учителі української мови і літератури;
- 500 осіб - учителі математики;
- 500 осіб - учителі англійської мови;
- 500 осіб - учителі історії та громадянських дисциплін.
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З яких етапів складається сертифікація
За даними УЦОЯО, сертифікація педагогічних працівників 2027 року (як і в попередні роки) передбачає три послідовні етапи:
- незалежне тестування - оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації;
- самооцінювання власної педагогічної майстерності - аналіз учителями своєї професійної діяльності;
- вивчення практичного досвіду роботи - оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.
Уточнюється, що завдання незалежного тестування укладатимуть відповідно до чинних програм, затверджених МОН.
"Їх розроблено з урахуванням вимог професійного стандарту "Вчитель закладу загальної середньої освіти", - зауважили в УЦОЯО.
Повідомляється також, що ознайомитися з програмами незалежного тестування для відповідних категорій учителів можна вже зараз.
"Вони допоможуть зорієнтуватися у змісті тестування та визначити, яким питанням варто приділити увагу під час підготовки", - пояснили в УЦОЯО.
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Як і коли буде відбуватись реєстрація
Українцям повідомили, що реєстрація вчителів для участі в сертифікації буде тривати з 15 до 25 січня 2027 року (включно).
Причому відбуватиметься вона в два етапи:
- з 15 до 22 січня - у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;
Регіональні реєстраційні квоти основного етапу реєстрації для участі у сертифікації (Додаток 1 до наказу МОН: testportal.gov.ua)
- із 23 до 25 січня - в межах загальної граничної кількості для кожної категорії педагогічних працівників, без застосування регіональних квот.
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