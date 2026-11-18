В Україні розширили коло педагогічних працівників, які зможуть взяти участь у сертифікації 2027 року. Граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Хто може взяти участь у сертифікації 2027 року

Громадянам розповіли, що Міністерство освіти й науки України (відповідним наказом):

визначило категорії педагогічних працівників, які зможуть узяти участь у сертифікації у 2027 році;

встановило граничну кількість учасників;

встановило строки реєстрації.

При цьому головна новація - розширення кола учасників.

Йдеться про те, що пройти сертифікацію вперше зможуть учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство".

Інші п'ять категорій педагогічних працівників уже брали участь у сертифікації (в попередні роки):

вчителі початкових класів;

вчителі математики;

вчителі української мови та літератури;

вчителі англійської мови;

вчителі історії та громадянських дисциплін.

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Скільки всього вчителів можуть пройти сертифікацію

Повідомляється, що у 2027 році сертифікацію зможуть пройти 5 000 педагогічних працівників.

В цілому граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями так:

1 750 осіб - учителі початкових класів;

1 000 осіб - учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство";

750 осіб - учителі української мови і літератури;

500 осіб - учителі математики;

500 осіб - учителі англійської мови;

500 осіб - учителі історії та громадянських дисциплін.

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З яких етапів складається сертифікація

За даними УЦОЯО, сертифікація педагогічних працівників 2027 року (як і в попередні роки) передбачає три послідовні етапи:

незалежне тестування - оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації;

- оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації; самооцінювання власної педагогічної майстерності - аналіз учителями своєї професійної діяльності;

власної педагогічної майстерності - аналіз учителями своєї професійної діяльності; вивчення практичного досвіду роботи - оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.

Уточнюється, що завдання незалежного тестування укладатимуть відповідно до чинних програм, затверджених МОН.

"Їх розроблено з урахуванням вимог професійного стандарту "Вчитель закладу загальної середньої освіти", - зауважили в УЦОЯО.

Повідомляється також, що ознайомитися з програмами незалежного тестування для відповідних категорій учителів можна вже зараз.

"Вони допоможуть зорієнтуватися у змісті тестування та визначити, яким питанням варто приділити увагу під час підготовки", - пояснили в УЦОЯО.

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Як і коли буде відбуватись реєстрація

Українцям повідомили, що реєстрація вчителів для участі в сертифікації буде тривати з 15 до 25 січня 2027 року (включно).

Причому відбуватиметься вона в два етапи:

з 15 до 22 січня - у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;

Регіональні реєстраційні квоти основного етапу реєстрації для участі у сертифікації (Додаток 1 до наказу МОН: testportal.gov.ua)