Книжки мовами нацменшин і корінних народів - в сотнях шкіл: МОН назвало регіони-лідери
Літературу мовами корінних народів або національних меншин мають понад 700 шкільних бібліотек у різних областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України (за результатами проведеного опитування).
Про яке опитування МОН йдеться
Опитування щодо стану шкільних бібліотек України МОН провело у період з 11 вересня до 9 жовтня 2026 року.
Воно охопило понад 10 тисяч закладів освіти (державної та комунальної форм власності).
Мета такого дослідження - з'ясувати актуальний стан шкільних бібліотек:
- як війна вплинула на їхні приміщення та книжкові фонди;
- наскільки бібліотеки забезпечені літературою, меблями й технікою;
- чи є вони доступними та зручними для учнівства.
Окрему увагу приділили мовному складу бібліотечних фондів, зокрема наявності літератури:
- мовами корінних народів України;
- мовами національних меншин.
"Інформацію про мовний розподіл літератури надали понад 92% опитаних закладів", - уточнили в МОН.
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Література мовами корінних народів
Згідно з результатами опитування, про наявність літератури мовами корінних народів України повідомили 189 шкіл.
Загальний обсяг таких фондів становить 72 833 примірники.
Найбільше закладів, які мають відповідну літературу, розташовані:
- у Волинській області;
- у Дніпропетровській області;
- у Закарпатській області.
Водночас найбільші за кількістю примірників фонди зосереджені:
- у Чернівецькій області;
- у Черкаській області;
- у Волинській області.
"У школах, де представлена література мовами корінних народів України, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 4,7%", - зауважили в МОН.
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Література мовами національних меншин
Про наявність літератури мовами національних меншин, які проживають в Україні, повідомили 677 шкіл.
Загалом ці фонди налічують 921 246 примірників.
Найбільше закладів із такою літературою розташовано:
- в Одеській області;
- у Закарпатській області;
- у Чернівецькій області.
Ці ж самі регіони мають і найбільші за обсягом книжкові фонди мовами національних меншин.
"У школах, де наявна така література, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 13,4%", - констатували в МОН.
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Скільки шкіл мають літературу обох категорій
У межах проведеного опитування 128 шкіл повідомили, що мають літературу обох категорій:
- і мовами корінних народів;
- і мовами національних меншин.
"Це становить близько 1,8% закладів, які надали інформацію про мовний склад відповідних фондів", - розповіли у МОН.
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Чим важливі результати опитування
Виходячи з отриманих під час опитування даних, у міністерстві дійшли висновку, що фонди літератури мовами корінних народів та національних меншин суттєво відрізняються:
- як за загальною кількістю примірників;
- так і за часткою в бібліотечних фондах.
Одна з можливих причин - більша кількість етнічних спільнот, які належать до національних меншин України, а отже, й ширше мовне різноманіття відповідних видань.
"На доступність такої літератури також можуть впливати культурні зв'язки, які представники національних меншин підтримують з іншими країнами", - пояснили в МОН.
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Зазначається, що результати опитування допоможуть не просто оцінити представленість літератури мовами корінних народів та нацменшин у шкільних бібліотеках різних регіонів, але й оновлювати їх:
- визначити потреби шкільних бібліотек;
- спланувати ресурси для оновлення книжкових фондів;
- посилити підтримку читання в межах політики "Освіта для життя".
"Водночас для визначення реальних потреб важливо враховувати не лише кількість примірників, а й актуальність видань, їхню відповідність віку та інтересам дітей, а також мовні потреби учнівства в конкретних громадах", - підсумували в МОН.
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