На уроках в некоторых школах появятся наблюдатели за реформой НУШ: МОН объяснило детали
В Украине начали обучение наблюдателей в рамках проекта "НУШ в классе". Они будут фиксировать, как реформа проявляется в ежедневном взаимодействии учителя и учеников.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.
Что такое "НУШ в классе"
Реформа НУШ (Новая украинская школа) переходит к своему завершающему этапу - старшей профильной школе.
В октябре 2026 года в МОН рассказали, что запускают проект "НУШ в классе" - для исследования учительских практик.
Он призван:
- выяснить, как реформа работает на практике в ежедневном взаимодействии между педагогами и учащимися;
- найти пути ее дальнейшего продвижения.
Для этого команда экспертов:
- адаптирует международный инструмент наблюдения за уроками Teach Secondary (разработанный Всемирным банком);
- подготовит и сертифицирует независимых экспертов-наблюдателей, которые проведут наблюдения за уроками в 150 пилотных академических лицеях Украины.
На основе полученных данных будут проанализированы ключевые измерения преподавания:
- культура класса;
- качество объяснения материала;
- социально-эмоциональные навыки.
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Кто станет экспертами-наблюдателями
В МОН сообщили, что в состав когорты экспертов-наблюдателей войдут специалисты, которые:
- имеют опыт проведения педагогической супервизии и наставничества;
- осведомлены об особенностях внедрения НУШ в старшей профильной школе.
Все собранные данные будут анализироваться исключительно в обобщенном виде для всей страны.
То есть индивидуальные результаты не будут передаваться школам или органам управления образованием. На их основе не будут составлять рейтингов и не будут принимать никаких кадровых решений.
"Цель инициативы - не оценить конкретного учителя, а помочь всей системе образования работать лучше для детей", - объяснили в министерстве.
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Чем важно такое исследование
Запланированное исследование, по данным МОН, поможет лучше понять особенности современного преподавания и потребности педагогов.
Тем временем полученные результаты станут основой для рекомендаций насчет:
- поддержки учителей;
- обновления программ повышения квалификации;
- дальнейшего развития образовательной политики
"Обобщенные результаты исследования должны помочь МОН точнее определять, в какой методической поддержке и профессиональном развитии нуждаются учителя старшей школы", - объяснили в министерстве.
Отмечается, что это - один из способов "опираться на реальный опыт класса, принимая решения для дальнейшего развития реформы НУШ".
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Как работает Teach Secondary
Сообщается, что эксперты-наблюдатели осваивают Teach Secondary - международный инструмент структурированного наблюдения за уроками.
Он помогает описывать (по общим критериям):
- как в классе создается безопасная среда и формулируются ожидания насчет поведения;
- каким образом учитель проводит урок, проверяет понимание материала, предоставляет обратную связь ученикам и поддерживает их критическое мышление;
- как ученики проявляют автономность и настойчивость и взаимодействуют как партнеры.
"Мы знаем, что учителя постоянно повышают квалификацию, но у нас нет исходного замера: какими были учительские практики до повышения квалификации и какими стали после нее", - поделился руководитель Офиса внедрения НУШ при МОН Игорь Хворостяный.
Он добавил, что благодаря наблюдениям в конкретной классной комнате, можно будет зафиксировать динамику и понять, "нужно ли менять или адаптировать образовательную политику".
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Могут ли наблюдатели вмешиваться в урок
В заключение в МОН рассказали, что обучение готовит экспертов к применению Teach Secondary во время наблюдений за уроками.
"Они учатся фиксировать увиденное по индикаторам инструмента", - объяснили гражданам.
Отмечается, что наблюдатели при этом:
- не вмешиваются в урок;
- не составляют личных выводов о профессионализме учителя.
"Их задача - используя общие критерии, четко зафиксировать практики, которые в дальнейшем помогут увидеть общую картину", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН проверило более 10 тысяч школ на готовность к блекаутам (где ситуация самая плохая), как могут работать школы во время отключений и какие пять уровней реагирования на обесточивание подготовило министерство.
Кроме того, мы объясняли, как расширили пилотный проект "Деньги ходят за учителем".
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