Умова МВФ - підвищити податки: Україна може втратити кредит, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У МВФ заявили, що Верховна Рада має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих змін у межах чотирирічної кредитної програми.
Йдеться про підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги.
Проте народні депутати досі не змогли ухвалити зміни, висловлюючи непокору президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент.
"Можу сказати, що я стурбована" - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
Як повідомило джерело Bloomberg, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм планують зустрітися з українськими законодавцями з 18 березня.
Мета - обговорити необхідні зміни, які мають забезпечити подальше фінансування.
Ситуація ускладнюється тим, що Україна може зіткнутися з нестачею коштів у найближчі місяці. Це пов’язано, зокрема, з блокуванням пакета допомоги ЄС з боку Угорщини та Словаччини.
За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, у разі дефіциту фінансування НБУ може знову вдатися до прямого кредитування уряду.
Також ситуація ускладнюється й політичними розбіжностями. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, попри тиск з боку влади.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки.
"Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій", - заявив він.
МВФ погодив нову програму розширеного фінансування для України. Вона розрахована на чотири роки, йдеться про 8,1 млрд доларів, які частково покриють дефіцит українського бюджету.
Перший транш - близько 1,5 мільярда доларів Україна вже отримала на початку березня.
Подальше отримання коштів залежить від виконання низки умов. Зокрема, Україна має запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.
Крім того, для отримання фінансування необхідно ввести податок на онлайн-продажі (зокрема через OLX), мито на всі міжнародні посилки, а також зробити військовий збір постійним.
Усі ці зміни потрібно ухвалити до кінця поточного місяця.