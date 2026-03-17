Условие МВФ - повысить налоги: Украина может потерять кредит, - Bloomberg

Риск срыва финансирования

В МВФ заявили, что у Верховной Рады есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных изменений в рамках четырехлетней кредитной программы.

Речь идет о повышении налогов для бизнеса и населения. Именно эти шаги являются условием для получения следующих траншей помощи.

Однако народные депутаты до сих пор не смогли принять изменения, выражая неповиновение президенту Владимиру Зеленскому, что потенциально может парализовать парламент.

"Могу сказать, что я обеспокоена", - заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Переговоры с депутатами

Как сообщил источник Bloomberg, сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем планируют встретиться с украинскими законодателями с 18 марта.

Цель - обсудить необходимые изменения, которые должны обеспечить дальнейшее финансирование.

Дополнительные риски для бюджета

Ситуация осложняется тем, что Украина может столкнуться с нехваткой средств в ближайшие месяцы. Это связано, в частности, с блокированием пакета помощи ЕС со стороны Венгрии и Словакии.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, в случае дефицита финансирования НБУ может снова прибегнуть к прямому кредитованию правительства.

Напряжение между властью и парламентом

Также ситуация осложняется и политическими разногласиями. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, несмотря на давление со стороны власти.

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на задержки.

"Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой", - заявил он.