Зеленський запропонував вибір для депутатів: працювати в Раді або йти на фронт

Народні депутати, які хотіли скласти мандат, повинні продовжувати виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або ж піти служити на фронт.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами голови держави, з початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану український парламент повинненпродовжувати повноцінно функціонувати.

"Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", - заявив Зеленський.

"Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", - сказав президент.

Він зазначив, що готовий обговорити з парламентом можливі зміни до законодавства щодо мобілізації, які дозволили б народним депутатам долучитися до служби та додав, що проведення виборів, на його думку, під час війни є неможливим.

"Щодо того, як працює парламент зараз: може бути багато різних причин, багато особистих оцінок. Але ситуацію треба виправляти. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення. Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - додав глава держави.