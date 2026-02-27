МВФ схвалив кредит для України на 8,1 млрд доларів: Свириденко анонсувала перший транш

Рада директорів МВФ затвердила нову 4-річну программу фінансування (EFF) для України на 8,1 млрд доларів США. Перший транш очікується вже найближчим часом.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

"Найближчим часом до України надійде перший транш - близько 1,5 млрд доларів. Кошти спрямуємо на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності", - поінформувала Свириденко.

Вона наголосила, що для України дуже важливо, що на 5-й рік повномасштабної війни, на тлі системних атак РФ по енергетиці - країна має гарантовану фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що програма передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.

Окрім того, нова програма співпраці України з МВФ "є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки", включаючи отримання кредиту не 90 млрд євро від ЄС.

Глава Кабміну уточнила, що окрім фінансування від ЄС, мова йде про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

"Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації", - резюмувала Свириденко.