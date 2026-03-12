ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вето Орбана не зупинить фінансування України: Нацбанк підготував план "Б"

13:41 12.03.2026 Чт
2 хв
Є два основних джерела для фінансування
aimg Ірина Глухова
Вето Орбана не зупинить фінансування України: Нацбанк підготував план "Б" Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Попри вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Україна очікує надходження фінансування від ЄС у "перші тижні" квітня. Також НБУ має план "Б" на випадок непередбачених обставин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в розповів голова Нацбанку України Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg.

Читайте також: Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС

Пишний сказав, що надходження фінансування ЄС очікується у "перші тижні" квітня. Якщо цього не станеться, то в України є резервний план, який включає заходи монетарної політики та витрати на борг.

Голова НБУ наголосив, що замінити фінансування в такому масштабі повністю неможливо, але план Б дозволяє утримати стабільність.

"У моєму кабінеті ціла полиця з усіма цими планами "Б" - я міг би навіть відкрити навчальні курси про те, як складати плани "Б". Я не хочу створювати паніку, але якщо Україна не отримає кредитну підтримку, є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: внутрішній ринок боргу та монетизація бюджетних потреб", - пояснив він.

При цьому Пишний зазначив, що накопичення золотих запасів, яке інші центральні банки використовують як буфер у воєнний час, "не є варіантом для України".

"Звичайно, ми обговорювали це питання, але ситуація в Україні є дещо особливою. Ми повинні залишатися в стані високої ліквідності", - сказав він.

Тиск Орбана на Україну

Відомий своєю проросійською риторикою Віктор Орбан на тлі підготовки до виборів в Угорщині посилив тиск на Україну.

Орбан заявив, що блокуватиме фінансову допомогу від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до угорських НПЗ.

Також прем’єр Угорщини звернувся до Євросоюзу з закликом призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики.

Через блокування Київ може залишитися без фінансування вже навесні цього року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Національний банк України Угорщина Віктор Орбан
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком