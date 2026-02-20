ua en ru
Орбан заблокував критичні 90 млрд євро кредиту для України, - FT

Угорщина, П'ятниця 20 лютого 2026 19:40
UA EN RU
Орбан заблокував критичні 90 млрд євро кредиту для України, - FT Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com.orbanviktor)
Автор: Сергій Козачук

Угорщина заблокувала виділення Україні позики від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро. Ці кошти мали допомогти стабілізувати фінанси країни на тлі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Деталі угорського вето

За інформацією FT, під час зустрічі послів ЄС представник Угорщини виступив проти того, щоб блок залучав кошти для України через випуск спільного боргу під гарантії бюджету Євросоюзу.

Оскільки для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Ця позика є критично важливою для Києва, оскільки вже у квітні Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету. Крім того, від отримання цих коштів залежить успіх переговорів із МВФ щодо програми на 8 мільярдів євро.

Політичний контекст в Угорщині

Блокування допомоги відбувається на тлі підготовки Угорщини до виборів. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, чия партія зараз поступається в опитуваннях опозиційній силі "Тиса", посилив антиукраїнську риторику.

Зокрема, він звинувачує Україну в зупинці роботи нафтопроводу "Дружба", хоча об'єкт був пошкоджений внаслідок російських атак.

Державні медіа Угорщини також транслюють тези про те, що фінансова підтримка Києва лише затягує війну за рахунок угорських платників податків.

Наслідки для України

Як повідомляє FT, якщо рішення не буде розблоковане, Україна ризикує опинитися у стані фінансового колапсу вже у другому кварталі року.

Цей кредит розглядався як альтернативний варіант після того, як країни ЄС не змогли домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування потреб України.

Кредит від ЄС

Нагадаємо, раніше ЄС розкрив деталі кредиту на 90 млрд євро для України. Ці кошти планували залучити під гарантії бюджету Євросоюзу, проте всередині блоку тривалий час точилися суперечки щодо механізмів виділення цієї допомоги.

Зокрема, обговорювалися умови, за яких ЄС хотів брати комісію з кредитних коштів, що надаються Україні.

Попри складність переговорів, у Європарламенті оцінювали шанси на успіх стримано, аналізуючи, чи отримає Україна 90 млрд євро в умовах політичного тиску з боку окремих держав-членів.

