Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"

Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности", предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов.
РБК-Украина рассказывает, чем завершились переговоры США и РФ.
После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:
Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления:
Осенью прошлого года Россия начала стягивать войска к украинской границе, что вызвало беспокойство у Запада. На фоне опасений полномасштабного вторжения в Украину российская сторона выдвинула Западу "гарантии безопасности" в Европе, которые больше похожи на ультиматум к НАТО и США.
Среди требований, выдвинутых Россией, гарантии невступления Украины в НАТО, а также возвращение Североатлантического альянса на рубежи, которые существовали по состоянию на 1997 год.
Напомним, параллельно с переговорами США и РФ в Брюсселе сегодня состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО.