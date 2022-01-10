Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"

Что сказала российская сторона

После переговоров замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для журналистов. Главные заявления:

Россия заявила США, что не планирует нападать на Украину;

Россия требует, чтобы НАТО отказалось от стран, вступивших в Альянс после 1997 года;

Россия хочет "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия не окажутся в НАТО;

Россия не увидела прогресса в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток.

Что сказала американская сторона

Представитель США на переговорах заместитель госсекретаря Венди Шерман также провела брифинг для журналистов после дискуссии с РФ в Женеве. Главные заявления:

Что предшествовало переговорам в Женеве

Осенью прошлого года Россия начала стягивать войска к украинской границе, что вызвало беспокойство у Запада. На фоне опасений полномасштабного вторжения в Украину российская сторона выдвинула Западу "гарантии безопасности" в Европе, которые больше похожи на ультиматум к НАТО и США.

Среди требований, выдвинутых Россией, гарантии невступления Украины в НАТО, а также возвращение Североатлантического альянса на рубежи, которые существовали по состоянию на 1997 год.