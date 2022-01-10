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Россия на переговорах с США заявила, что не намерена нападать на Украину

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Понедельник 10 января 2022 18:54
Россия на переговорах с США заявила, что не намерена нападать на Украину Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров Женеве Соединенные Штаты затронули тему наращивания российских войск на границе с Украиной. По его словам, Россия не намерена нападать на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"(В ходе переговоров, - ред.) были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в приделах нашей национальной территории", - заявил он.

Напомним, переговоры США и России в Женеве длились почти восемь часов.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
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