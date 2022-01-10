Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина
Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Альянса.
Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО.
По итогам Столтенберг и Стефанишина проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении.
Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.
Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией.