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Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

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Брюссель, Понедельник 10 января 2022 09:41
Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина Фото: сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Альянса.

Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО.

По итогам Столтенберг и Стефанишина проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении.

Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.

Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией.

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