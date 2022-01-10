Сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Альянса .

По итогам Столтенберг и Стефанишина проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении.

Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.

Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией.