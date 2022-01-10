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"Ядерную войну нельзя выиграть": Россия и США обсудили размещение ракет и учения в Европе

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Женева, Понедельник 10 января 2022 19:05
"Ядерную войну нельзя выиграть": Россия и США обсудили размещение ракет и учения в Европе Фото: Венди Шерман, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман на брифинге рассказала подробности сегодняшних переговоров с Россией в Женеве. По ее словам, стороны обсудили размещение ракет и проведение военных учений в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американских журналистов Бенджамина Холла и Кристофера Миллера.

На телефонном брифинге для журналистов Шерман заявила, что США отрыты для обсуждения размещения ракет в Европе, но на взаимных условиях. Также Вашингтон готов пересмотреть масштабы военных учений, которые США и Россия проводят в Европе.

"США и Россия согласились, что ядерную войну никогда не выиграть и нельзя вести", - сказала Шерман.

В то же время говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе американская сторона не планирует.

"У нас не было дискуссий о численности американских войск во время наших переговоров. Я не думаю, что это то, что находится на столе переговоров. Это не тема для переговоров", - отметила она.

Напомним, США и Россия провели в Женеве почти восьмичасовые переговоры по так называемым "гарантиям безопасности".

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