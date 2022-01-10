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Рябков после переговоров с США: НАТО должно отказаться от стран, вступивших после 1997

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Понедельник 10 января 2022 19:06
Рябков после переговоров с США: НАТО должно отказаться от стран, вступивших после 1997 Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. Возмущен тем, что Россию, якобы, оттесняют от европейской и международной политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО, якобы, не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике

"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.

Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - добавил Рябков.

Какие страны вступили в НАТО после 1997 года:

  • Болгария;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Албания;
  • Хорватия;
  • Черногория;
  • Северная Македония.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что переговоры между США и Россией продолжались почти восемь часов. Во время них Москва уверяла Штаты в том, что не намерен нападать на Украину.

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НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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