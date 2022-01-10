Рябков после переговоров с США: НАТО должно отказаться от стран, вступивших после 1997

Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. Возмущен тем, что Россию, якобы, оттесняют от европейской и международной политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС .

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО, якобы, не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике

"Это все в прошлом. И раньше не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец", - заявил Рябков.

Также он отметил, что Кремль требует от Альянса отказаться от стран, которые вступили в НАТО после подписания Основополагающего акта в 1997 году.

"Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", - добавил Рябков.

Какие страны вступили в НАТО после 1997 года: