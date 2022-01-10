Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

Що сказала російська сторона

Після переговорів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провів брифінг для журналістів. Головні заяви:

Росія заявила США, що не планує нападати на Україну;

Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року;

Росія хоче "залізобетонних гарантій" того, що України та Грузія не опиняться в НАТО;

Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на Схід.

Що сказала американська сторона

Представник США на переговорах заступник держсекретаря Венді Шерман також провела брифінг для журналістів після дискусії з РФ в Женеві. Головні заяви:

Що передувало переговорам в Женеві

Восени минулого року Росія почала стягувати війська до українського кордону, що викликало занепокоєння у Заходу. На тлі побоювань повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона висунула Заходу "гарантії безпеки" в Європі, які більш схожі на ультиматум до НАТО та США.

Серед вимог, висунутих Росією, гарантування невступу України в НАТО, а також повернення Північноатлантичного альянсу на рубежі, які існували станом на 1997 рік.