Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин.
РБК-Україна розповідає, чим завершилися переговори США та РФ.
Після переговорів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провів брифінг для журналістів. Головні заяви:
Представник США на переговорах заступник держсекретаря Венді Шерман також провела брифінг для журналістів після дискусії з РФ в Женеві. Головні заяви:
Восени минулого року Росія почала стягувати війська до українського кордону, що викликало занепокоєння у Заходу. На тлі побоювань повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона висунула Заходу "гарантії безпеки" в Європі, які більш схожі на ультиматум до НАТО та США.
Серед вимог, висунутих Росією, гарантування невступу України в НАТО, а також повернення Північноатлантичного альянсу на рубежі, які існували станом на 1997 рік.
Нагадаємо, паралельно з переговорами США та РФ у Брюсселі сьогодні відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.