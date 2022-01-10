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РФ хочет от США "железобетонных гарантий", что Украина не вступит в НАТО, - Рябков

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 19:44
РФ хочет от США "железобетонных гарантий", что Украина не вступит в НАТО, - Рябков Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (facebook.com/izvestia ru)
Автор: Валерия Полищук

Власти России требуют железобетонные гарантии от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. При этом в МИД России подчеркнули, что это вопрос национальной безопасности страны.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что РФ надоело вести "пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования".

"Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - заявил Рябков.

Напомним, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты не позволят другими странами закрывать двери в НАТО.

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