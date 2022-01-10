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Отвод войск РФ от границы Украины будет сигналом к деэскалации, - Госдеп

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 19:14
Отвод войск РФ от границы Украины будет сигналом к деэскалации, - Госдеп Фото: первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При этом она ответила на заявление России о том, что российские войска находятся у границ Украины для проведения учений.

"Как правило, вы не посылаете 100 тысяч солдат к границе только для того, чтобы провести учения", - добавила Шерман.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, а российские войска находятся у украинских границ из-за проведения учений.

Отметим, что переговоры США и России в Женеве длились почти восемь часов.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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