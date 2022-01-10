Отвод войск РФ от границы Украины будет сигналом к деэскалации, - Госдеп

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

При этом она ответила на заявление России о том, что российские войска находятся у границ Украины для проведения учений.

"Как правило, вы не посылаете 100 тысяч солдат к границе только для того, чтобы провести учения", - добавила Шерман.