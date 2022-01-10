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Госдеп о переговорах с Россией: прогресс возможен

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Женева, Понедельник 10 января 2022 19:27
Госдеп о переговорах с Россией: прогресс возможен Фото: Венди Шерман, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман после переговоров с Россией в Женеве заявила, что верит в возможность прогресса. Однако для этого Москва должна сделать конкретные шаги к деэскалации ситуации.

Об этом она сказала на телефонном брифинге для журналистов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Если Россия останется за столом переговоров и сделает конкретные шаги к деэскалации, мы верим, что сможем достичь прогресса", - заявила Шерман.

Представитель Госдепа отметила, что на сегодняшних переговорах в Женеве стороны не обсуждали предметно тот проект "гарантий безопасности", которые ранее публично предложила Россия, но отдельные пункты из него поднимались во время дискуссий.

В то же время, Шерман отдельно подчеркнула, что этот проект договора - это то, на чем свое видение переговоров основывает РФ, тогда как у США есть собственное видение.

Напомним, переговоры США и РФ в Женеве длились сегодня почти 8 часов.

Накануне представитель российского МИДа заявлял, что США должны быть готовы к компромиссам.

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