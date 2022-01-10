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США не позволят другим странам закрыть двери в НАТО, - Шерман

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Понедельник 10 января 2022 19:28
США не позволят другим странам закрыть двери в НАТО, - Шерман Фото: первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Сегодня завершились первые переговоры между США и Российской Федерацией по "гарантиям безопасности", которые предложил Кремль. Штаты подчеркнули, что не позволят другими странами закрывать двери в НАТО.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы никому не позволим закрыть политику открытых дверей НАТО", - заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодняшние переговоры между США и Россией продолжались почти восемь часов.

В частности, в ходе итогов переговоров, Шерман подчеркнула, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

Россия же, со своей стороны, требует от НАТО отказаться от стран, которые вступили в Альянс после 1997 года.

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