США не позволят другим странам закрыть двери в НАТО, - Шерман

Сегодня завершились первые переговоры между США и Российской Федерацией по "гарантиям безопасности", которые предложил Кремль. Штаты подчеркнули, что не позволят другими странами закрывать двери в НАТО.

"Мы никому не позволим закрыть политику открытых дверей НАТО", - заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодняшние переговоры между США и Россией продолжались почти восемь часов.

В частности, в ходе итогов переговоров, Шерман подчеркнула, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

Россия же, со своей стороны, требует от НАТО отказаться от стран, которые вступили в Альянс после 1997 года.