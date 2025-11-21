В Україну йдуть перші снігопади: на тлі негоди водіям радять "перевзутися"

Де буде найбільше снігу найближчим часом

Експерт розповіла, що у наступні три доби погоду на більшій частині території України будуть зумовлювати атмосферні фронти, що переміщуються із західної Європи.

При цьому впродовж вихідних днів - 22-23 листопада - найактивніші процеси будуть відбуватись у західних областях України, де дощ зміниться снігом.

"Місцями чекаємо навіть значні опади. У Карпатах - сильний сніг. І налипання мокрого снігу по західних областях може бути. Ожеледь. На дорогах - ожеледиця", - повідомила Птуха.

Вона зауважила, що мокрий сніг може бути у західних областях не тільки вночі, але і в денні години.

Так, вже 22 листопада - значні опади (дощ і мокрий сніг) очікуються на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях.

"Тобто вже комплексні такі, зимові прояви погоди. І оскільки вони - перші в цьому сезоні, то, звичайно до них зараз потрібно максимально підготуватися населенню. Перш за все, звісно, "перевзути" автівки", - наголосила синоптик.

Вона додала, що "сильний мокрий сніг" завтра очікується також у Карпатах - на високогір'ї й у Карпатському регіоні.

"Тож по всьому регіону вже може утворюватись сніговий покрив... За попередньою інформацією... від 5 до 15 см. У Карпатському регіоні, звичайно, вище. 20-30 см може бути у Карпатах", - поділилась представниця УкрГМЦ.

Тим часом на решті території України, крім південного сходу, "просто пройдуть дощі".

"А на південному сході - там практично без опадів", - додала Птуха.

Де ще в Україні може бути сніг

Згідно з інформацією синоптика, в неділю (23 листопада) дощі можуть бути також із мокрим снігом:

на півночі України;

у Вінницькій області.

"Адже там дещо знизиться температура. Це, безпосередньо, означає, що і для Київської області (такий прогноз може бути також, - Ред.)", - пояснила фахівець.

Водночас вона зауважила, що там "утворення якогось снігового покриву" експерти УкрГМЦ поки що не очікують.

"Все ж таки переважно буде рідка фаза. Але мокрий сніг вже може пролітати. Така, неприємна змішана фаза опадів, як ми її називаємо", - поділилась Птуха.

Вона повідомила також, що вже у понеділок (24 листопада) "опади поступово припинятимуться".

"І вдень вони ймовірні лише у східних і південно-східних областях", - додала спеціаліст.

Що буде з температурою повітря в Україні

"Щодо температури, то вона буде дуже контрастною. З тенденцією до зниження", - розповіла Птуха.

Найхолодніша погода, за її словами, очікується у західних областях. А найтепліше буде на півдні та сході країни.

"Якщо говорити саме про значення температури найближчими днями, то у західних областях 22 листопада вночі та вдень - зниження до 0 градусів відбуватиметься", - повідомила синоптик.

Впродовж 23-24 листопада у західних областях вночі очікується від 1 до 6 градусів морозу.

"Навіть, можливо, й денні максимуми будуть не вище 0. А у Карпатах навіть до -10°C в нічні години", - додала експерт.

На решті територій України впродовж вихідних температурні показники можуть бути такими:

вночі 4-10 градусів тепла;

вдень - 12-18°C.

Тим часом на півночі буде дещо прохолодніше:

вночі від 6 градусів тепла до 1 градусу морозу;

вдень +3+10°C.

"Але 24 листопада - вже зниження температури у більшості областей. Десь на 3-5 градусів від озвучених", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Чи прийшла в Україну метеорологічна зима

Птуха розповіла, що надалі "певні коливання погоди можуть бути".

"Але найближча ось синоптична перспектива - це 3-5 діб - то в нас будуть такі, скажімо так, процеси вже більш перехідного саме характеру, передзим'я. Протистояння", - зауважила вона.

Експерт пояснила, що "по південному сходу - там ще плюсові значення (до +18°C)".

"Натомість у західних областях вдень, по тому ж Львову, може бути від +1°C до 0°C. Тому контраст - майже у 20 градусів по території України", - поділилась синоптик.

Вона додала, що така ситуація не те що типова, але "притаманна перехідним ось таким моментам".

"Коли змінюються синоптичні процеси з осінніх на зимові. Відбувається таке справжнє протистояння двох сезонів", - зазначила представниця УкрГМЦ.

Вона констатувала, що у розрізі температурних показників - "у нас зараз якраз таки все близько норми листопадової".

"Тобто чогось надзвичайного у цих процесах немає. Наприклад минулого року також десь на початку якраз третьої декади листопада вже спостерігався сніг, мокрий сніг по території України. Подекуди - утворення снігового покриву. Це, в принципі, якраз таки класична ситуація для листопада", - пояснила Птуха.

Насамкінець вона зауважила, що до метеорологічної зими Україна ще не перейшла.