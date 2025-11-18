ua en ru
Сніг накрив частину України: де сьогодні все побіліло (фото, відео)

Вівторок 18 листопада 2025 12:06
UA EN RU
Сніг накрив частину України: де сьогодні все побіліло (фото, відео) Сьогодні у деяких областях України випав сніг (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні вночі землю, дерева й будинки українців у деяких локаціях в різних областях вкрив сніг. Температура повітря суттєво знизилась. Місцями - можливі тумани.

Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї Карпат, а також де саме в Україні випав сніг, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Погода на високогір'ї зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 8:40 18 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван була хмарною, із невеликим снігом.

Сніг накрив частину України: де сьогодні все побіліло (фото, відео)Ситуація на високогір'ї Карпат зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 6 м/с.

Температура повітря при цьому була на рівні -2°C.

Сніг накрив частину України: де сьогодні все побіліло (фото, відео)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Де ще в Україні випав сніг

Про перші прояви зими повідомили також у Державній прикордонній службі України.

"Зима вже на кордоні", - повідомили у ДПСУ у Facebook й опублікували відповідні фото прикордонних ділянок у Львівській області.

"Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість", - розповіли українцям.

Крім того, прикордонники закликали туристів:

  • бути максимально обережними;
  • не сходити з офіційно позначених маршрутів;
  • не порушувати кордон й правил перебування в прикордонні.

Про сніг повідомили й на гірськолижному курорті "Подобовець" у Закарпатській області.

"На гірськолижному курорті "Подобовець" сьогодні падає перший сніг", - розповіла у своєму Facebook автор цифрового контенту Ірина Ямборко й опублікувала відповідні світлини.

Регіональний ландшафтний парк "Надсянський" у Львівській області також вкрило білим килимом.

"Сніг завітав у РЛП "Надсянський". Білосніжні дерева і тиха зимова атмосфера створюють справжню магію. Насолоджуйтесь природою та не забувайте про обережність на маршруту", - йдеться у публікації парку у Facebook.

Уточнюється, що "сніг щедро прикрасив ліси, перетворивши їх на світлу й величну панораму".

"Серйозно засніжило вночі Татарів та Яремче. Перший сніг також падав в Яблуниці та Долині", - розповіли автори Telegram-каналу "Івано-Франківськ 24/7".

Дещо згодом українцям повідомили і про сніг у Буковелі Івано-Франківської області.

"Там не просто пройшов легенький сніжок, а випав непоганий шар", - уточнили в "Івано-Франківськ 24/7".

Дещо згодом громадянам повідомили, що на дороги області навіть виїхала снігоочисна техніка.

"Для початку очищають гірські перевали", - розповіли українцям.

Отже, підсумовуючи вищесказане, сніг сьогодні випав не лише на високогір'ї Карпат, а й дещо "нижче" - у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях України.

Нагадаємо, ще вчора, 17 листопада, синоптики УкрГМЦ попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж сьогоднішнього дня.

Згодом стало відомо, що у Києві з огляду на погодні умови приспустили найбільший прапор України.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.

