Карпати засипало снігом: Буковель перетворився на зимову казку
У гірських районах Івано-Франківської області 28 жовтня випав рясний сніг. Білими заметами засипало Буковель та сусідні курорти - схили й дерева вкриті снігом, а з підйомників відкриваються зимові краєвиди.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".
На опублікованих відео видно, що сніг йде з ночі і він вже вкриває гірські схили.
Як повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, станом на 08:20 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість не перевищує 50 метрів, вітер південно-західний 13-15 м/с, температура повітря - мінус 5 градусів.
ДСНС Івано-Франківської області закликала туристів бути обережними, дотримуватися правил безпеки, враховувати погодні умови та перед походом у гори користуватися застосунком "Порятунок у горах".
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, сильний вітер у Карпатах триматиметься 28 та 29 жовтня, пориви сягатимуть 17-22 м/с. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.
