В Украину идут первые снегопады: на фоне непогоды водителям советуют "переобуться"

В ближайшие дни на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты, которые перемещаются с западной Европы. При этом в некоторых областях дождь сменится мокрым снегом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Эксперт рассказала, что в последующие трое суток погоду на большей части территории Украины будут предопределять атмосферные фронты, перемещающиеся с западной Европы.
При этом в течение выходных дней - 22-23 ноября - самые активные процессы будут происходить в западных областях Украины, где дождь сменится снегом.
"Местами ждем даже значительные осадки. В Карпатах - сильный снег. И налипание мокрого снега по западным областям может быть. Гололед. На дорогах - гололедица", - сообщила Птуха.
Она отметила, что мокрый снег может быть в западных областях не только ночью, но и в дневные часы.
Так, уже 22 ноября - значительные осадки (дождь и мокрый снег) ожидаются на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
"То есть уже комплексные такие, зимние проявления погоды. И поскольку они - первые в этом сезоне, то, конечно к ним сейчас нужно максимально подготовиться населению. Прежде всего, конечно, "переобуть" машины", - подчеркнула синоптик.
Она добавила, что "сильный мокрый снег" завтра ожидается также в Карпатах - на высокогорье и в Карпатском регионе.
"Поэтому по всему региону уже может образовываться снежный покров... По предварительной информации... от 5 до 15 см. В Карпатском регионе, конечно, выше. 20-30 см может быть в Карпатах", - поделилась представительница УкрГМЦ.
Между тем на остальной территории Украины, кроме юго-востока, "просто пройдут дожди".
"А на юго-востоке - там практически без осадков", - добавила Птуха.
Согласно информации синоптика, в воскресенье (23 ноября) дожди могут быть также с мокрым снегом:
"Ведь там несколько снизится температура. Это, непосредственно, означает, что и для Киевской области (такой прогноз может быть также, - Ред.)", - объяснила специалист.
В то же время она отметила, что там "образования какого-либо снежного покрова" эксперты УкрГМЦ пока не ожидают.
"Все же преимущественно будет жидкая фаза. Но мокрый снег уже может пролетать. Такая, неприятная смешанная фаза осадков, как мы ее называем", - поделилась Птуха.
Она сообщила также, что уже в понедельник (24 ноября) "осадки постепенно будут прекращаться".
"И днем они вероятны только в восточных и юго-восточных областях", - добавила специалист.
"Что касается температуры, то она будет очень контрастной. С тенденцией к снижению", - рассказала Птуха.
Самая холодная погода, по ее словам, ожидается в западных областях. А теплее всего будет на юге и востоке страны.
"Если говорить именно про значения температуры в ближайшие дни, то в западных областях 22 ноября ночью и днем - снижение до 0 градусов будет происходить", - сообщила синоптик.
В течение 23-24 ноября в западных областях ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза.
"Даже, возможно, и дневные максимумы будут не выше 0. А в Карпатах даже до -10°C в ночные часы", - добавила эксперт.
На остальной территории Украины в течение выходных температурные показатели могут быть такими:
Между тем на севере будет несколько прохладнее:
"Но 24 ноября - уже снижение температуры в большинстве областей. Где-то на 3-5 градусов от озвученных", - отметила представительница УкрГМЦ.
Птуха рассказала, что в дальнейшем "определенные колебания погоды могут быть".
"Но ближайшая вот синоптическая перспектива - это 3-5 суток - то у нас будут такие, скажем так, процессы уже более переходного именно характера, предзимье. Противостояние", - отметила она.
Эксперт объяснила, что "по юго-востоку - там еще плюсовые значения (до +18°C)".
"Зато в западных областях днем, по тому же Львову, может быть от +1°C до 0°C. Поэтому контраст - почти в 20 градусов по территории Украины", - поделилась синоптик.
Она добавила, что такая ситуация не то что типичная, но "присуща переходным вот таким моментам".
"Когда меняются синоптические процессы с осенних на зимние. Происходит такое настоящее противостояние двух сезонов", - отметила представительница УкрГМЦ.
Она констатировала, что в разрезе температурных показателей - "у нас сейчас как раз таки все около нормы ноябрьской".
"То есть чего-то чрезвычайного в этих процессах нет. Например, в прошлом году также где-то в начале как раз третьей декады ноября уже наблюдался снег, мокрый снег по территории Украины. Кое-где - образование снежного покрова. Это, в принципе, как раз таки классическая ситуация для ноября", - объяснила Птуха.
В завершение она отметила, что к метеорологической зиме Украина еще не перешла.
Напомним, что в этом году урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег еще 24 августа.
На следующий день - 25 августа 2025 года - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).
Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан об очередных изменениях погоды. Уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.
В октябре морозная и облачная погода на высокогорье Карпат фиксировалась неоднократно. Поскольку синоптики периодически прогнозировали дальнейшее ухудшение погодных условий в горах, спасатели даже просили туристов ограничить свои походы.
Уже 28 октября люди в сети делились первыми кадрами, на которых Буковель засыпало снегом (и курорт превратился в зимнюю сказку).
29 октября в Карпатах намело даже до 80 см снега.
Позже температура воздуха в большинстве областей Украины снова повышалась, а снег в горах - таял.
Недавно - 18 ноября - на фоне очередного похолодания в Украине снежный покров появился не только на высокогорье Карпат, но и несколько "ниже" - во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины.
На следующий день - 19 ноября - белый "ковер" накрыл даже некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.