В Украину идут первые снегопады: на фоне непогоды водителям советуют "переобуться"

Где будет больше всего снега в ближайшее время

Эксперт рассказала, что в последующие трое суток погоду на большей части территории Украины будут предопределять атмосферные фронты, перемещающиеся с западной Европы.

При этом в течение выходных дней - 22-23 ноября - самые активные процессы будут происходить в западных областях Украины, где дождь сменится снегом.

"Местами ждем даже значительные осадки. В Карпатах - сильный снег. И налипание мокрого снега по западным областям может быть. Гололед. На дорогах - гололедица", - сообщила Птуха.

Она отметила, что мокрый снег может быть в западных областях не только ночью, но и в дневные часы.

Так, уже 22 ноября - значительные осадки (дождь и мокрый снег) ожидаются на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

"То есть уже комплексные такие, зимние проявления погоды. И поскольку они - первые в этом сезоне, то, конечно к ним сейчас нужно максимально подготовиться населению. Прежде всего, конечно, "переобуть" машины", - подчеркнула синоптик.

Она добавила, что "сильный мокрый снег" завтра ожидается также в Карпатах - на высокогорье и в Карпатском регионе.

"Поэтому по всему региону уже может образовываться снежный покров... По предварительной информации... от 5 до 15 см. В Карпатском регионе, конечно, выше. 20-30 см может быть в Карпатах", - поделилась представительница УкрГМЦ.

Между тем на остальной территории Украины, кроме юго-востока, "просто пройдут дожди".

"А на юго-востоке - там практически без осадков", - добавила Птуха.

Где еще в Украине может быть снег

Согласно информации синоптика, в воскресенье (23 ноября) дожди могут быть также с мокрым снегом:

на севере Украины;

в Винницкой области.

"Ведь там несколько снизится температура. Это, непосредственно, означает, что и для Киевской области (такой прогноз может быть также, - Ред.)", - объяснила специалист.

В то же время она отметила, что там "образования какого-либо снежного покрова" эксперты УкрГМЦ пока не ожидают.

"Все же преимущественно будет жидкая фаза. Но мокрый снег уже может пролетать. Такая, неприятная смешанная фаза осадков, как мы ее называем", - поделилась Птуха.

Она сообщила также, что уже в понедельник (24 ноября) "осадки постепенно будут прекращаться".

"И днем они вероятны только в восточных и юго-восточных областях", - добавила специалист.

Что будет с температурой воздуха в Украине

"Что касается температуры, то она будет очень контрастной. С тенденцией к снижению", - рассказала Птуха.

Самая холодная погода, по ее словам, ожидается в западных областях. А теплее всего будет на юге и востоке страны.

"Если говорить именно про значения температуры в ближайшие дни, то в западных областях 22 ноября ночью и днем - снижение до 0 градусов будет происходить", - сообщила синоптик.

В течение 23-24 ноября в западных областях ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза.

"Даже, возможно, и дневные максимумы будут не выше 0. А в Карпатах даже до -10°C в ночные часы", - добавила эксперт.

На остальной территории Украины в течение выходных температурные показатели могут быть такими:

ночью 4-10 градусов тепла;

днем - 12-18°C.

Между тем на севере будет несколько прохладнее:

ночью от 6 градусов тепла до 1 градуса мороза;

днем +3+10°C.

"Но 24 ноября - уже снижение температуры в большинстве областей. Где-то на 3-5 градусов от озвученных", - отметила представительница УкрГМЦ.

Пришла ли в Украину метеорологическая зима

Птуха рассказала, что в дальнейшем "определенные колебания погоды могут быть".

"Но ближайшая вот синоптическая перспектива - это 3-5 суток - то у нас будут такие, скажем так, процессы уже более переходного именно характера, предзимье. Противостояние", - отметила она.

Эксперт объяснила, что "по юго-востоку - там еще плюсовые значения (до +18°C)".

"Зато в западных областях днем, по тому же Львову, может быть от +1°C до 0°C. Поэтому контраст - почти в 20 градусов по территории Украины", - поделилась синоптик.

Она добавила, что такая ситуация не то что типичная, но "присуща переходным вот таким моментам".

"Когда меняются синоптические процессы с осенних на зимние. Происходит такое настоящее противостояние двух сезонов", - отметила представительница УкрГМЦ.

Она констатировала, что в разрезе температурных показателей - "у нас сейчас как раз таки все около нормы ноябрьской".

"То есть чего-то чрезвычайного в этих процессах нет. Например, в прошлом году также где-то в начале как раз третьей декады ноября уже наблюдался снег, мокрый снег по территории Украины. Кое-где - образование снежного покрова. Это, в принципе, как раз таки классическая ситуация для ноября", - объяснила Птуха.

В завершение она отметила, что к метеорологической зиме Украина еще не перешла.