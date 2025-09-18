Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)

На високогір'ї Карпат сьогодні було морозно (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат погода була туманною. При цьому температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.