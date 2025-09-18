ua en ru
Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)

Четвер 18 вересня 2025 12:02
Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото) На високогір'ї Карпат сьогодні було морозно (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат погода була туманною. При цьому температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувалось на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 18 вересня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський погода була хмарною й туманною.

Вітер - північно-західний, 8 м/с..

"Температура повітря -2°C", - повідомили українцям.

Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)Публікація рятувальників щодо погоди на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Прогноз погоди в Івано-Франківську та області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 18 вересня погода в місті Івано-Франківськ та по області - з мінливою хмарністю. Без істотних опадів.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

При цьому температура повітря вдень очікується такою:

  • по місту - 18-20°C;
  • по області - 15-20°C;
  • у високогір'ї Карпат - 10-15°C.

"Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.

Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)Прогноз погоди в регіоні на 18 вересня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

Згодом ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

