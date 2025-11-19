ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео)

Середа 19 листопада 2025 11:26
Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео) Сьогодні перший сніг помітили навіть на півдні України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вчора погода принесла сніг у низку областей на заході України. Сьогодні ж білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Докладніше про ситуацію зі снігом в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні випав сніг учора

У вівторок, 18 листопада 2025 року, користувачі соціальних мереж і місцеві пабліки повідомляли про те, що сніг випав на високогір'ї Карпат, а також місцями дещо "нижче":

  • у Львівській області;
  • у Закарпатській області;
  • в Івано-Франківській області.

В останній на дороги вихала навіть снігоочисна техніка, яка спершу планувала взятись за очищення гірських перевалів.

Про перші прояви зими у Львівській області повідомили також у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відповідні світлини.

Що відбувається зі снігом в Україні сьогодні

Сьогодні (в середу, 19 листопада) сніг дістався Одеської області. Відповідними кадрами діляться, зокрема, користувачі Facebook.

"Сьогодні випав перший сніг в Одеській області. На відео Подільськ", - повідомляється на сторінці під назвою "Это Черноморск, детка".

"Подольск.INFO" також повідомляє, що Подільський район Одеської області "зустрічає сніг".

Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео)Публікація "Подольск.INFO" (скриншот: facebook.com/podolskinform)

Про перший сніг в Одеській області повідомляє також блогерка Дарина на сторінці "Лайфстайл, гумор, село".

"Подивіться, яка краса із самого ранку. Ще йде і йде, такий... лапатий", - поділилась авторка публікації.

Тим часом "Портал Фотоінформ" повідомляє, що перший сніг 19 листопада випав у місті Кропивницький Кіровоградської області України.

Про погіршення погоди повідомляє також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

"Сьогодні та завтра на дорогах Кіровоградщини можуть суттєво погіршитися умови проїзду - синоптики прогнозують зниження температури повітря до +1°C, але відчувається, як -3°C, і коливатиметься до +5 градусів за Цельсієм. Мокрий сніг і дощ", - розповіли місцевим мешканцям і гостям області.

Уточнюється, що надвечір подекуди очікується густий туман й значне зниження видимості. Тож водіїв закликають:

  • бути уважними та обережними за кермом;
  • дотримуватися правил дорожнього руху;
  • надавати перевагу руху дорожній техніці;
  • подбати про зимове укомплектування своїх транспортних засобів (гума за сезоном, буксирувальний трос і теплі речі).

Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео)Публікація служби (скриншот: facebook.com/restoration.kr)

Перші сніжинки сезону помітили у повітрі також мешканці Полтави.

"Тим часом у Кам'янському пішов перший сніг", - повідомили користувачам на сторінці "Sobitie - Газета Событие Каменское".

Дніпрі пішов сніг", - розповіли на сторінці "Інформатор Дніпро".

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 10:30 19 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван була хмарною. Із невеликим снігом.

Вітер - південний, зі швидкістю 15 м/с. Температура повітря -7⁰С.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео)Ситуація на високогір'ї Карпат зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

Сьогодні ж, за її інформацією, південні та східні області України накривають атмосферні фронти, які зумовлюють вологу погоду та опади у вигляді дощу й мокрого снігу (при нижчих температурах в окремих локаціях).

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

