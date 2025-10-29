У Карпатах намело до 80 см снігу: рятувальники показали, що відбувається (фото)

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку була хмарною й морозною. Крім того, місцями насипало чимало снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувалось на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 09:20 29 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.

Видимість - дуже низька, до 30 м.

Ситуація на горі Піп Іван зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Повідомляється також, що перемети свіжого снігу на вершині місцями досягали 80 см.

Сніг на високогір'ї Карпат (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Вітер на високогір'ї був зранку південно-західний, зі швидкістю 15-17 м/с.

При цьому температура повітря становила -3°C.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Що відомо про погоду в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 29 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - хмарна, з проясненнями.

Вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому його пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вдень очікується така:

по місту - 12-14 градусів тепла;

по області - 9-14 градусів тепла;

на високогір'ї Карпат - 2-7 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили фахівці.

Прогноз погоди на 29 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)