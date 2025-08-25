Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекорд

Сьогодні, 25 серпня, у Львові зафіксували черговий температурний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

Про який температурний рекорд йдеться

Згідно з інформацією спеціалістів регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд у Львові зафіксували 25 серпня 2025 року.

Йдеться про те, що мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C.

Зазначається, що попереднє мінімальне значення:

спостерігалось у 1964 році;

становило +6,2°C.

Новий температурний рекорд у Львові (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Що було з погодою у Львові напередодні

Варто зазначити, що напередодні - 24 серпня - у Львові було по-осінньому прохолодно.

Максимальна температура повітря в День Незалежності України становила 16,8 градусів тепла.

"Втім, найпрохолодніше 24 серпня (за роки незалежності України) зафіксовано у 2008-му - тоді температура становила всього 15,7 градусів тепла", - поділились експерти центру з гідрометеорології.

При цьому у 2007 році українці відзначали це свято під справжнім літнім сонцем. Тоді стовпчики термометрів сягнули 33,5°C.

Температура повітря у Львові 24 серпня 2025 року (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Яку погоду в місті та області прогнозували на сьогодні

В цілому на понеділок, 25 серпня, у Львівській області прогнозували хмарну з проясненнями погоду.

"Без істотних опадів, лише в другій половині дня подекуди короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман", - уточнили синоптики.

Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Вдень - подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень при цьому може бути:

по області - 17-22°C;

по місту Львову - 18-20°C.

Прогноз погоди у Львівській області (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)