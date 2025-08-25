ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекорд

Понеділок 25 серпня 2025 10:02
UA EN RU
Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекорд У Львові зафіксували "осінній" температурний рекорд (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 25 серпня, у Львові зафіксували черговий температурний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

Про який температурний рекорд йдеться

Згідно з інформацією спеціалістів регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд у Львові зафіксували 25 серпня 2025 року.

Йдеться про те, що мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C.

Зазначається, що попереднє мінімальне значення:

  • спостерігалось у 1964 році;
  • становило +6,2°C.

Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекордНовий температурний рекорд у Львові (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Що було з погодою у Львові напередодні

Варто зазначити, що напередодні - 24 серпня - у Львові було по-осінньому прохолодно.

Максимальна температура повітря в День Незалежності України становила 16,8 градусів тепла.

"Втім, найпрохолодніше 24 серпня (за роки незалежності України) зафіксовано у 2008-му - тоді температура становила всього 15,7 градусів тепла", - поділились експерти центру з гідрометеорології.

При цьому у 2007 році українці відзначали це свято під справжнім літнім сонцем. Тоді стовпчики термометрів сягнули 33,5°C.

Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекордТемпература повітря у Львові 24 серпня 2025 року (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Яку погоду в місті та області прогнозували на сьогодні

В цілому на понеділок, 25 серпня, у Львівській області прогнозували хмарну з проясненнями погоду.

"Без істотних опадів, лише в другій половині дня подекуди короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман", - уточнили синоптики.

Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Вдень - подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень при цьому може бути:

  • по області - 17-22°C;
  • по місту Львову - 18-20°C.

Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекордПрогноз погоди у Львівській області (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.

Крім того, ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Тим часом в УкрГМЦ оцінили водність основних річок України за перші 15 днів серпня та повідомили, де показники - критичні.

Читайте також, що може принести українцям погода на початку та в середині поточного тижня, а також як може розпочатись осінь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Львів Погода в Україні Метеоролог Рекорди
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили