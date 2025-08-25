Востаннє таке було понад 60 років тому: у Львові зафіксували новий температурний рекорд
Сьогодні, 25 серпня, у Львові зафіксували черговий температурний рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.
Про який температурний рекорд йдеться
Згідно з інформацією спеціалістів регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд у Львові зафіксували 25 серпня 2025 року.
Йдеться про те, що мінімальна температура повітря в місті становила всього лише +4,3°C.
Зазначається, що попереднє мінімальне значення:
- спостерігалось у 1964 році;
- становило +6,2°C.
Новий температурний рекорд у Львові (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Що було з погодою у Львові напередодні
Варто зазначити, що напередодні - 24 серпня - у Львові було по-осінньому прохолодно.
Максимальна температура повітря в День Незалежності України становила 16,8 градусів тепла.
"Втім, найпрохолодніше 24 серпня (за роки незалежності України) зафіксовано у 2008-му - тоді температура становила всього 15,7 градусів тепла", - поділились експерти центру з гідрометеорології.
При цьому у 2007 році українці відзначали це свято під справжнім літнім сонцем. Тоді стовпчики термометрів сягнули 33,5°C.
Температура повітря у Львові 24 серпня 2025 року (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Яку погоду в місті та області прогнозували на сьогодні
В цілому на понеділок, 25 серпня, у Львівській області прогнозували хмарну з проясненнями погоду.
"Без істотних опадів, лише в другій половині дня подекуди короткочасний дощ. Вночі та вранці слабкий туман", - уточнили синоптики.
Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Вдень - подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень при цьому може бути:
- по області - 17-22°C;
- по місту Львову - 18-20°C.
Прогноз погоди у Львівській області (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула при цьому +2°С.
Крім того, ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.
Тим часом в УкрГМЦ оцінили водність основних річок України за перші 15 днів серпня та повідомили, де показники - критичні.
Читайте також, що може принести українцям погода на початку та в середині поточного тижня, а також як може розпочатись осінь.