Карпати засипало снігом у серпні: рятувальники показали кадри
Фото: Карпати засипало снігом 24 серпня (Getty Images)
Урочище Заросляк біля Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула +2°С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гірські рятувальники Прикарпаття.
Станом на 09:30 24 серпня на урочищі Заросляк, розташованому біля Говерли, випав перший сніг цього сезону.
Фото: Карпати засипало снігом 24 серпня (facebook.com/chornogora.rescue)
Вітер дме зі заходу зі швидкістю 2–8 м/с, а температура повітря становить близько +2°С.
Крім снігу, спостерігаються опади у вигляді дощу та граду.
