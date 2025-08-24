Карпати засипало снігом у серпні: рятувальники показали кадри

Крім снігу, спостерігаються опади у вигляді дощу та граду.

Вітер дме зі заходу зі швидкістю 2–8 м/с, а температура повітря становить близько +2°С.

Станом на 09:30 24 серпня на урочищі Заросляк, розташованому біля Говерли, випав перший сніг цього сезону.

