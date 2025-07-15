На Україну йде різке похолодання з дощами: названо дату

Вже найближчим часом у деяких областях України очікується зниження температури повітря. Крім того, на певних територіях погода може бути з дощами.
Докладніше про те, коли саме та в яких регіонах варто чекати похолодання, а також де ймовірні опади, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вже завтра - у середу, 16 липня - температура повітря знизиться на заході України:
У більшості областей регіону прогнозують короткочасні опади, тим часом місцями може бути помірний, або й значний дощ.
У четвер, 17 липня, на заході вдень може стати ще прохолодніше:
Дещо знизиться температура повітря й в деяких інших областях.
При цьому короткочасні дощі (а подекуди - помірні й навіть значні) будуть ймовірні у більшості областей.
У п'ятницю, 18 липня, дещо знизяться також і нічні температури повітря. Найпрохолодніше при цьому буде знову ж таки на заході: 12-14°C - вночі, близько 20-22°C - вдень.
Дощів у цей день не прогнозують хіба що у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
Прогноз погоди на 18 липня (карта: meteo.gov.ua)
Вже у суботу, 19 липня, температура повітря на заході дещо підніметься:
Тим часом ймовірність дощів зберігатиметься вже по всій Україні.
В неділю, 20 липня, дощі почнуть відступати зі сходу та півдня України. А температура повітря у деяких регіонах підніметься ще трішки.
На заході - залежно від області - повітря вдень може прогріватись вже до 23-28°C.
Найтепліше буде при цьому у східних і південних областях. Вдень місцями - до 32°C.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж минулого тижня спека у деяких регіонах України встановила 26 нових температурних рекордів у різних містах.
Тим часом на заході України у певні дні вирувала негода. Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.
На вихідних негода "накрила" Харків та область. Потужна злива супроводжувалась сильними поривами вітру, які ламали дерева, зривали з будівель дахи й залишали по собі безлад і затоплені вулиці.
Без світла у Харківській області залишились близько 30 тисяч абонентів.
Згодом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чому захід "тонув" у зливах, а центр і схід накривала спека.
Читайте також, як початок липня "вдарив" по врожаю та які культури постраждали від спеки й злив найбільше.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру (карти, опубліковані на офіційному сайті УкрГМЦ).
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