На Украину идет резкое похолодание с дождями: названа дата

Какой погоды ждать украинцам до конца недели

Уже завтра - в среду, 16 июля - температура воздуха снизится на западе Украины:

ночью там ожидается около 14-16 градусов по Цельсию;

днем самые прохладные значения вероятны во Львовской и Волынский областях - 21-23°C.

В большинстве областей региона прогнозируют кратковременные осадки, тем временем местами может быть умеренный или значительный дождь.

Прогноз погоды на 16 июля (карта: meteo.gov.ua)

В четверг, 17 июля, на западе днем может стать еще прохладнее:

во Львовской области - 19-21°C;

в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях - около 20-22°C.

Несколько снизится температура воздуха и в некоторых других областях.

При этом кратковременные дожди (а иногда - умеренные и даже значительные) будут вероятны в большинстве областей.

Прогноз погоды на 17 июля (карта: meteo.gov.ua)

В пятницу, 18 июля, несколько снизятся также и ночные температуры воздуха. Прохладнее всего при этом будет опять же на западе: 12-14°C - ночью, около 20-22°C - днем.

Дождей в этот день не прогнозируют разве что в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во временно оккупированном Крыму.



Прогноз погоды на 18 июля (карта: meteo.gov.ua)

Уже в субботу, 19 июля, температура воздуха на западе несколько поднимется:

ночью - до 13-15°C;

днем - до 21-23°C (в некоторых областях - до 22-24°C).

Между тем вероятность дождей будет сохраняться уже по всей Украине.

Прогноз погоды на 19 июля (карта: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 20 июля, дожди начнут отступать с востока и юга Украины. А температура воздуха в некоторых регионах поднимется еще немного.

На западе - в зависимости от области - воздух днем может прогреваться уже до 23-28°C.

Теплее всего будет при этом в восточных и южных областях. Днем местами - до 32°C.

Прогноз погоды на 20 июля (карта: meteo.gov.ua)