На Украину идет резкое похолодание с дождями: названа дата

Уже в ближайшее время в некоторых областях Украины ожидается снижение температуры воздуха. Кроме того, на определенных территориях погода может быть с дождями.
Подробнее о том, когда именно и в каких регионах стоит ждать похолодания, а также где вероятны осадки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Уже завтра - в среду, 16 июля - температура воздуха снизится на западе Украины:
В большинстве областей региона прогнозируют кратковременные осадки, тем временем местами может быть умеренный или значительный дождь.
В четверг, 17 июля, на западе днем может стать еще прохладнее:
Несколько снизится температура воздуха и в некоторых других областях.
При этом кратковременные дожди (а иногда - умеренные и даже значительные) будут вероятны в большинстве областей.
В пятницу, 18 июля, несколько снизятся также и ночные температуры воздуха. Прохладнее всего при этом будет опять же на западе: 12-14°C - ночью, около 20-22°C - днем.
Дождей в этот день не прогнозируют разве что в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Прогноз погоды на 18 июля (карта: meteo.gov.ua)
Уже в субботу, 19 июля, температура воздуха на западе несколько поднимется:
Между тем вероятность дождей будет сохраняться уже по всей Украине.
В воскресенье, 20 июля, дожди начнут отступать с востока и юга Украины. А температура воздуха в некоторых регионах поднимется еще немного.
На западе - в зависимости от области - воздух днем может прогреваться уже до 23-28°C.
Теплее всего будет при этом в восточных и южных областях. Днем местами - до 32°C.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение прошлой недели жара в некоторых регионах Украины установила 26 новых температурных рекордов в разных городах.
Между тем на западе Украины в определенные дни бушевала непогода. Неблагоприятные погодные условия привели к существенному поднятию уровня воды в некоторых реках и водоемах, затоплению улиц и дорог, обесточиванию населенных пунктов, а также серьезному наводнению во Львове.
На выходных непогода "накрыла" Харьков и область. Мощный ливень сопровождался сильными порывами ветра, которые ломали деревья, срывали со зданий крыши и оставляли после себя беспорядок и затопленные улицы.
Без света в Харьковской области остались около 30 тысяч абонентов.
Впоследствии в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, почему запад "тонул" в ливнях, а центр и восток накрывала жара.
Читайте также, как начало июля "ударило" по урожаю и какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра (карты, опубликованные на официальном сайте УкрГМЦ).
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