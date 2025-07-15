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Початок липня "вдарив" по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільше

Вівторок 15 липня 2025 11:08
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Початок липня "вдарив" по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільше Погода на початку липня наробила шкоди на городах і полях (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду липня 2025 року та пояснили, як спека й негода у деяких регіонах вплинули на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні на початку липня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у першій декаді липня в Україні переважала тепла, в окремі дні - спекотна погода.

Зазначається, що у найжаркіші дні декади у більшості областей максимальна температура повітря була близькою до абсолютних максимумів (зафіксованих в Україні у першій декаді липня за всю історію спостережень).

При цьому максимуми були перевершені на 1-2°C в окремих районах:

  • західних областей;
  • центральних областей;
  • Миколаївської області;
  • Харківської області;
  • Сумської області.

Тим часом опади - в основному у вигляді зливових дощів, часом із крупним градом та сильними поривами вітру - відмічалися:

  • у західних областях;
  • в окремих районах північних областей;
  • в окремих районах центральних областей;
  • в окремих районах східних областей.

На решті території країни було сухо або ж кількість опадів була незначною. Тривав жорсткий дефіцит опадів.

Повідомляється також, що в останні дні декади територією багатьох районів західних, окремих районів центральних і північних областей пройшли активні атмосферні фронти.

Вони обумовили місцями сильні дощі у супроводі гроз та штормового вітру. Подекуди спостерігався град різного діаметру.

Крім того, було відмічено історично велику кількість опадів (як добового максимуму, так і їх суми за декаду) у Львівській і Тернопільській областях.

Початок липня &quot;вдарив&quot; по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільшеАгрометеорологічні умови у першій декаді липня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як погода вплинула на розвиток рослин і життя людей

Експерти УкрГМЦ повідомили, що погодні умови впродовж першої декади липня завдали збитків сільськогосподарським посівам.

    Так, спекотна погода у цей період була малосприятливою для формування урожаю:

    • пізніх сільськогосподарських культур;
    • городини;
    • овочевих.

    Уточнюється, що тривалий дефіцит ефективних опадів та посилення суховійних явищ обумовлювали стрімке погіршення вологозабезпечення посівів пізніх культур:

    • у південних областях;
    • у східних областях;
    • місцями - у центральних областях.

    Крім того, на багатьох площах у денні години відмічалося в'янення рослин сільськогосподарських культур.

    Місцями на півдні зафіксували також засихання та повну загибель рослин соняшнику від засухи.

    Тим часом через сильні зливи у супроводі шквалистого вітру у деяких районах західних областей було відмічено:

    • локальне полягання та замулення посівів;
    • місцями - пошкодження рослин градом;
    • місцями - розповсюдження грибкових захворювань на рослинах.

    Крім того, спостерігалися:

    • підвищення рівня води у річках;
    • підтоплення господарських будівель;
    • обриви ліній електропередачі;
    • падіння дерев.

    Початок липня &quot;вдарив&quot; по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільшеПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

    Нагадаємо, минулого тижня Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.

    Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.

    На вихідних негода "накрила" Харків та область. Потужна злива супроводжувалась сильними поривами вітру, які ламали дерева, зривали з будівель дахи й залишали по собі безлад і затоплені вулиці.

    Без світла у Харківській області залишились близько 30 тисяч абонентів.

    Тим часом спека у деяких регіонах встановила за минулий тиждень 26 нових температурних рекордів у різних містах.

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