Початок липня "вдарив" по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільше

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду липня 2025 року та пояснили, як спека й негода у деяких регіонах вплинули на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні на початку липня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у першій декаді липня в Україні переважала тепла, в окремі дні - спекотна погода.

Зазначається, що у найжаркіші дні декади у більшості областей максимальна температура повітря була близькою до абсолютних максимумів (зафіксованих в Україні у першій декаді липня за всю історію спостережень).

При цьому максимуми були перевершені на 1-2°C в окремих районах:

західних областей;

центральних областей;

Миколаївської області;

Харківської області;

Сумської області.

Тим часом опади - в основному у вигляді зливових дощів, часом із крупним градом та сильними поривами вітру - відмічалися:

у західних областях;

в окремих районах північних областей;

в окремих районах центральних областей;

в окремих районах східних областей.

На решті території країни було сухо або ж кількість опадів була незначною. Тривав жорсткий дефіцит опадів.

Повідомляється також, що в останні дні декади територією багатьох районів західних, окремих районів центральних і північних областей пройшли активні атмосферні фронти.

Вони обумовили місцями сильні дощі у супроводі гроз та штормового вітру. Подекуди спостерігався град різного діаметру.

Крім того, було відмічено історично велику кількість опадів (як добового максимуму, так і їх суми за декаду) у Львівській і Тернопільській областях.

Агрометеорологічні умови у першій декаді липня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Як погода вплинула на розвиток рослин і життя людей

Експерти УкрГМЦ повідомили, що погодні умови впродовж першої декади липня завдали збитків сільськогосподарським посівам.

Так, спекотна погода у цей період була малосприятливою для формування урожаю:

пізніх сільськогосподарських культур;

городини;

овочевих.

Уточнюється, що тривалий дефіцит ефективних опадів та посилення суховійних явищ обумовлювали стрімке погіршення вологозабезпечення посівів пізніх культур:

у південних областях;

у східних областях;

місцями - у центральних областях.

Крім того, на багатьох площах у денні години відмічалося в'янення рослин сільськогосподарських культур.

Місцями на півдні зафіксували також засихання та повну загибель рослин соняшнику від засухи.

Тим часом через сильні зливи у супроводі шквалистого вітру у деяких районах західних областей було відмічено:

локальне полягання та замулення посівів;

місцями - пошкодження рослин градом;

градом; місцями - розповсюдження грибкових захворювань на рослинах.

Крім того, спостерігалися:

підвищення рівня води у річках;

підтоплення господарських будівель;

обриви ліній електропередачі;

падіння дерев.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)