Початок липня "вдарив" по врожаю: які культури постраждали від спеки й злив найбільше
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду липня 2025 року та пояснили, як спека й негода у деяких регіонах вплинули на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Особливості погоди в Україні на початку липня
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у першій декаді липня в Україні переважала тепла, в окремі дні - спекотна погода.
Зазначається, що у найжаркіші дні декади у більшості областей максимальна температура повітря була близькою до абсолютних максимумів (зафіксованих в Україні у першій декаді липня за всю історію спостережень).
При цьому максимуми були перевершені на 1-2°C в окремих районах:
- західних областей;
- центральних областей;
- Миколаївської області;
- Харківської області;
- Сумської області.
Тим часом опади - в основному у вигляді зливових дощів, часом із крупним градом та сильними поривами вітру - відмічалися:
- у західних областях;
- в окремих районах північних областей;
- в окремих районах центральних областей;
- в окремих районах східних областей.
На решті території країни було сухо або ж кількість опадів була незначною. Тривав жорсткий дефіцит опадів.
Повідомляється також, що в останні дні декади територією багатьох районів західних, окремих районів центральних і північних областей пройшли активні атмосферні фронти.
Вони обумовили місцями сильні дощі у супроводі гроз та штормового вітру. Подекуди спостерігався град різного діаметру.
Крім того, було відмічено історично велику кількість опадів (як добового максимуму, так і їх суми за декаду) у Львівській і Тернопільській областях.
Агрометеорологічні умови у першій декаді липня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Як погода вплинула на розвиток рослин і життя людей
Експерти УкрГМЦ повідомили, що погодні умови впродовж першої декади липня завдали збитків сільськогосподарським посівам.
Так, спекотна погода у цей період була малосприятливою для формування урожаю:
- пізніх сільськогосподарських культур;
- городини;
- овочевих.
Уточнюється, що тривалий дефіцит ефективних опадів та посилення суховійних явищ обумовлювали стрімке погіршення вологозабезпечення посівів пізніх культур:
- у південних областях;
- у східних областях;
- місцями - у центральних областях.
Крім того, на багатьох площах у денні години відмічалося в'янення рослин сільськогосподарських культур.
Місцями на півдні зафіксували також засихання та повну загибель рослин соняшнику від засухи.
Тим часом через сильні зливи у супроводі шквалистого вітру у деяких районах західних областей було відмічено:
- локальне полягання та замулення посівів;
- місцями - пошкодження рослин градом;
- місцями - розповсюдження грибкових захворювань на рослинах.
Крім того, спостерігалися:
- підвищення рівня води у річках;
- підтоплення господарських будівель;
- обриви ліній електропередачі;
- падіння дерев.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, минулого тижня Український гідрометеорологічний центр попереджав громадян про сильні зливи у західних областях.
Вже незабаром несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.
На вихідних негода "накрила" Харків та область. Потужна злива супроводжувалась сильними поривами вітру, які ламали дерева, зривали з будівель дахи й залишали по собі безлад і затоплені вулиці.
Без світла у Харківській області залишились близько 30 тисяч абонентів.
Тим часом спека у деяких регіонах встановила за минулий тиждень 26 нових температурних рекордів у різних містах.
Читайте також, що відбувається з погодою в Україні в липні й чого чекати цього тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.