На Україну йде різке похолодання з дощами: названо дату

Вже найближчим часом у деяких областях України очікується зниження температури повітря. Крім того, на певних територіях погода може бути з дощами.

Докладніше про те, коли саме та в яких областях варто чекати похолодання, а також де ймовірні опади, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Якої погоди чекати у різних регіонах до кінця тижня

Вже завтра - у середу, 16 липня - температура повітря знизиться на заході України:

вночі там очікується близько 14-16 градусів за Цельсієм;

вдень найпрохолодніші значення ймовірні у Львівській і Волинський областях - 21-23°C.

У більшості областей регіону прогнозують короткочасні опади, тим часом місцями може бути помірний, або й значний дощ.

Прогноз погоди на 16 липня (карта: meteo.gov.ua)

У четвер, 17 липня, на заході вдень може стати ще прохолодніше:

у Львівській області - 19-21°C;

у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Волинській областях - близько 20-22°C.

Дещо знизиться температура повітря й в деяких інших областях.

При цьому короткочасні дощі (а подекуди - помірні й навіть значні) будуть ймовірні у більшості областей.

Прогноз погоди на 17 липня (карта: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 18 липня, дещо знизяться також і нічні температури повітря. Найпрохолодніше при цьому буде знову ж таки на заході: 12-14°C - вночі, близько 20-22°C - вдень.

Дощів у цей день не прогнозують хіба що у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.



Прогноз погоди на 18 липня (карта: meteo.gov.ua)

Вже у суботу, 19 липня, температура повітря на заході дещо підніметься:

вночі - до 13-15°C;

вдень - до 21-23°C (у деяких областях - до 22-24°C).

Тим часом ймовірність дощів зберігатиметься вже по всій Україні.

Прогноз погоди на 19 липня (карта: meteo.gov.ua)

На неділю, 20 липня, дощі почнуть відступати зі сходу та півдня України. А температура повітря у деяких регіонах підніметься ще трішки.

На заході - залежно від області - повітря вдень може прогріватись вже до 23-28°C.

Найтепліше буде при цьому у східних і південних областях. Вдень місцями - до 32°C.

Прогноз погоди на 20 липня (карта: meteo.gov.ua)