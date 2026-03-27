Мільярди для "1000 годин українського контенту": на що можна отримати гроші від держави
Кабінет міністрів затвердив президентську ініціативу підтримки національного культурного продукту. Йдеться про так звані "1000 годин українського контенту".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства культури України.
Головне:
- Мета програми: створити конкурентний український культурний продукт.
- Користь: якісна альтернатива російському (ворожому) контенту та формування сильного українського інформаційного середовища.
- Види продукції: ініціатива охоплює широкий спектр напрямів - від музики, ігрових і документальних фільмів чи серіалів до відеороликів у соцмережах.
- Терміни: прийом заявок стартує на початку квітня і триватиме до червня 2026 року.
- Бюджет: на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень.
- Окремий акцент: на розвитку культурних і креативних індустрій як частини економіки.
Що повинно змінитись й навіщо
Українцям розповіли, що Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".
Така ініціатива:
- реалізується Мінкультом;
- передбачає підтримку митців і креаторів (через відкриті конкурси).
"Наше завдання - наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культуру і стійкість суспільства", - наголосила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.
Необхідно також, за її словами:
- створити альтернативу російському контенту;
- сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді.
Засідання урядовців (фото: mincult.gov.ua)
Які напрями охоплює програма
Згідно з інформацією Мінкульту, в цілому ініціатива охоплює широкий спектр напрямів:
- ігрові фільми та серіали;
- неігрові документальні фільми та серіали;
- анімаційні фільми та серіали;
- фільми для дитячої аудиторії;
- сучасна музика;
- перформативне мистецтво;
- візуальне мистецтво;
- аудіовізуальні шоу;
- відеоролики для соціальних мереж.
Бережна зауважила, що така програма "стимулюватиме розвиток культурних і креативних індустрій, як важливого сектору економіки".
"Через інвестиції, створення робочих місць і розвиток ринку", - пояснила вона.
Як все працюватиме й коли подавати заявки
У Мінкульті повідомили, що програма працюватиме через відкриті конкурси та відбір:
- за чіткими правилами;
- за експертною оцінкою;
- за публічним пітчингом.
Подати заявки для участі в ній можна буде вже з 3 квітня 2026 року.
А триватиме прийом заявок - до червня.
Чим важлива президентська ініціатива
Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував "виробничу" програму "1000 годин українського контенту".
За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, глава держави не тільки звернувся до уряду з відповідною ініціативою, але й закликав передбачити на це відповідне фінансування.
Згідно із затверденим Кабінетом міністрів на 2026 рік бюджетом, на реалізацію президентської ініціативи заклали майже 4 млрд гривень (із передбачених для Міністерства культури 16,1 млрд гривень).
"Навіть під час повномасштабної війни частина українців, зокрема молодь, продовжує споживати російський культурний продукт - переважно через звичку, вплив середовища та нестачу якісної української альтернативи", - нагадали в міністерстві.
При цьому дослідження Gradus Research показує, що "вибір контенту визначається передусім його якістю, доступністю та емоційною близькістю".
Отже, ключова мета програми - створити конкурентний український культурний продукт, який буде цікавим і затребуваним (йдеться не лише про обмеження ворожого впливу, а й про формування українського сильного культурного середовища).
Окремий акцент - розвиток культурних і креативних індустрій як частини економіки, адже програма має стимулювати:
- інвестиції;
- створення робочих місць;
- зростання ринку.
"Інвестування в культурний продукт сьогодні - це інвестиція в цінності, ідентичність і безпеку держави", - підсумували у Міністерстві культури.
