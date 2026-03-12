Мовний закон у мережі: чому тарологам, коучам і б'юті-блогерам час перейти на українську

Інтернет-простір - не "сіра зона" для закону. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пояснила, на що найчастіше скаржаться українці та як ФОПам працювати у мережі без порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мовного омбудсмена у Facebook.

Головне: Реальна статистика : кожне четверте звернення до мовного омбудсмена стосується того, що українці бачать на екранах своїх комп'ютерів або смартфонів.

: кожне четверте звернення до мовного омбудсмена стосується того, що українці бачать на екранах своїх комп'ютерів або смартфонів. Послуги "під прицілом" : вимоги мовного закону поширюються не лише на офіційні сайти, але й на інші популярні "майданчики" та соцмережі.

: вимоги мовного закону поширюються не лише на офіційні сайти, але й на інші популярні "майданчики" та соцмережі. Стандарти у мережі : власники бізнесу можуть забувати про чіткі правила щодо мовної версії сайтів "за замовчуванням".

: власники бізнесу можуть забувати про чіткі правила щодо мовної версії сайтів "за замовчуванням". Захист покупців : приховування даних про продавця є не лише порушенням, але й небезпекою для клієнта.

: приховування даних про продавця є не лише порушенням, але й небезпекою для клієнта. Вимоги до підприємців: популярні блогери та вузькі спеціалісти, які працюють як ФОП, не можуть ігнорувати державну мову у своїх профілях.

На що найбільше скаржаться українці

За словами Івановської, питання дотримання вимог мовного законодавства в сфері інтернету - залишається одним з найчутливіших.

Зазначається, що переважна більшість скарг (які надходять на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови) стосується порушень у сфері інтернет-представництв суб'єктів господарювання:

веб-сайтів;

сторінок у соціальних мережах;

YouTube-каналів;

Viber;

Telegram-каналів;

мобільних застосунків тощо.

Так, люди скаржаться:

на відсутність україномовних версій сайтів;

на некоректну роботу україномовних версій сайтів;

на ведення сторінок у соціальних мережах російською мовою (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube);

на автоматичне завантаження російськомовного контенту замість українськомовного.

"Станом на 10 березня 2026 року до Секретаріату Уповноваженого надійшло 130 звернень щодо порушень у сфері функціонування веб-сайтів та інтернет-представництв (що складає 28% від загальної кількості звернень за поточний рік)", - поділилась Івановська.

Мова обслуговування в інтернеті за законом

Відповідно до статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Це стосується діяльності всіх суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів, а також реалізують товари чи послуги за допомогою інтернет-ресурсів (у мережі):

підприємств, установ та організацій всіх форм власності;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів);

інших суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів та надають інформацію про товари (послуги) - у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.

"Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами", - додала Івановська.

Як бізнесу працювати в мережі без порушень

Стаття 27 закону чітко регламентує діяльність суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні або реалізують тут товари та послуги:

інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти і веб-сторінки у соціальних мережах) виконуються державною мовою;

(в тому числі веб-сайти і веб-сторінки у соціальних мережах) виконуються державною мовою; мобільні застосунки - повинні мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою.

Версії інтернет-представництв іншими мовами допускаються, але вони не можуть мати більше інформації (за обсягом чи змістом), ніж українськомовна версія.

Важливо також, що версія інтернет-представництва державною мовою повинна завантажуватись за замовчуванням - для користувачів в Україні.

"Це стосується в тому числі іноземних суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та мають в Україні дочірні підприємства, філії, представництва тощо", - зауважила Івановська.

Як мають бути захищені права споживачів

Виходячи з норм закону, всі компанії, які працюють для українців у мережі - реалізують будь-яку продукцію (вироби, товари) або надають послуги (здійснюють роботи, надають обслуговування чи послуги) - повинні в обов'язковому порядку виконувати українською мовою свої інтернет-представництва:

сторінки або канали у соціальних мережах;

інтернет-магазини;

інтернет-каталоги тощо.

Крім того, всі суб'єкти господарювання повинні забезпечити належне інформування споживачів про себе.

Йдеться, зокрема, про розмішення достовірних відомостей:

назви або ПІБ фізичної особи-підприємця;

контактних даних;

місцезнаходження тощо.

"Наявність такої інформації є важливою умовою прозорої та законної торгівлі", - наголосила Івановська.

Тим часом її відсутність:

може свідчити про можливе порушення законодавства;

ускладнює ідентифікацію продавця;

підвищує ризики для споживача (зокрема отримання товару або послуги неналежної якості чи неможливість захисту своїх прав).

Обов'язки блогерів і приватних майстрів у мережі

Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що вимоги законодавства щодо обслуговування клієнтів українською стосуються всіх ФОПів, які пропонують певні товари чи послуги у мережі (навіть через власні соціальні мережі):

блогерів;

психологів;

тренерів (коучів);

маркетологів;

стилістів;

тарологів;

астрологів;

майстрів б'юті-сфери;

фотографів;

дизайнерів тощо.

Куди звертатись у разі порушень мовних прав

Насамкінець українцям нагадали, що повідомити про порушення мовного закону можна оформивши відповідну скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови: