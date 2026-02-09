Заборона російських інфопродуктів - це частина нашої оборонної стратегії, - Марутян

Заборона російських інформаційних продуктів є елементом оборонної стратегії України. Тим часом підвищення рівня медіаграмотності, сенсотворення та формування соціальних міфів - може стати важливою "зброєю".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Інституту національної стійкості та безпеки, професорки кафедри глобальної та національної безпеки Рени Марутян в інтерв'ю "Укрінформу".

Головне:

"Когнітивна війна" цілить у процес мислення, використовуючи культуру та освіту.

цілить у процес мислення, використовуючи культуру та освіту. Українцям потрібен "ментальний щит" від російського інформаційного продукту, адже такий контент здатен "заразити".

від російського інформаційного продукту, адже такий контент здатен "заразити". Заборона інформаційних продуктів РФ є елементом оборонної стратегії України.

РФ є елементом оборонної стратегії України. Захистити інформаційний простір від впливу "русского мира" допоможуть власні привабливі та конкурентні продукти.

Що означає поняття "когнітивна війна"

Експерт розповіла, що в цілому існують різні школи й теорії національної безпеки: "європейська, американська, з 1990-х років - українська, а колись була радянська".

Вона зауважила, що понять, які характеризують таку війну, в принципі багато. Просто "кожна школа має національні та культурні особливості її ведення".

Марутян повідомила, що поняття "когнітивна війна" бере початок в американській теорії безпеки (саме у США його почали вводити в науковий обіг і нормативно-правове поле)".

"За радянських часів, а також нині в Росії, це називають інформаційно-психологічною або ментальною війною. В Україні професор Георгій Почепцов написав кілька книг про смислову війну - тобто війну за смисли, за сенсотворення", - поділилась спеціаліст.

Вона додала, що "метою інформаційної війни є вплив на суспільну думку, на масову свідомість".

"Натомість мета когнітивної війни - це вплив на сам процес мислення, пізнання світу, який залежить від культурної матриці людини, її національної ідентичності", - наголосила очільниця Інституту національної стійкості та безпеки.

Саме тому, за її словами, суб'єктами на полі когнітивної війни стають:

культура;

освіта.

"Все те, що формує картину світу людини: хто ми, де ми живемо, хто наші друзі й вороги, у що ми віримо, які маємо святині тощо. Усе це закладається в процесі соціалізації, з дитинства", - пояснила експерт.

Чому кожному українцю потрібен "ментальний щит"

В умовах війни всю російську інформацію потрібно пропускати через так званий "ментальний щит", тобто недовіра до всього російського має бути апріорі.

"Можливо, з часом щось зміниться. Але наразі всю російську інформацію, політичні заяви, культурний продукт, у тому числі кіно та мультфільми, - треба пропускати через фільтри нашої когнітивної стійкості", - наголосила Марутян.

Вона пояснила, що це - "наш "ментальний щит" проти когнітивних вірусів, якими нас хочуть "заразити".

"Фахівці вже давно визнають: не так важливо протидіяти кожному окремому фейку, як формувати когнітивну стійкість населення як системний захист", - зауважила науковиця.

Що сьогодні є "зброєю" в когнітивній війні

"У когнітивному сенсі про "зброю" можна говорити лише умовно - в лапках. Адже вона не вбиває людей фізично. Водночас підвищення рівня медіаграмотності, сенсотворення та формування соціальних міфів - це теж зброя", - нагадала Марутян.

Вона зауважила, що "коли йдеться про міф, мається на увазі не вигадка", а "сенсова конструкція", яку "суспільство створює для себе".

"Сьогодні ми формуємо міф сучасної України: ми стійкі, нас не змогла здолати "друга армія світу", ми вигнали її з-під Києва й Харкова, вона не може перемогти нас на полі бою, тому вдається до терору холодом тощо", - пояснила фахівець.

Отже, "сучасний соціальний міф будується на фактах, а далі до них додаються емоції, оцінки, судження й сенси - так формується позитивна історія про самих себе".

"Сенсотворення є складовою когнітивного домінування. Недарма кажуть, що сучасна війна - це війна міфів. У ворога таким міфом є "русский мир". Він цілком реальний і практичний: поєднує російську культуру - літературу, балет, кінематограф - із наративом про Путіна як "великого вождя", - визнала Марутян.

Вона додала, що така велика міфотворча ідея "розкладається на стратегічні й тактичні наративи", які поширюються через будь-які інформаційні продукти:

кіно;

мультфільми;

комп'ютерні ігри;

театральні постановки;

книги.

"Усе це належить до когнітивної сфери, адже, споживаючи такі продукти, людина формує власну картину світу", - пояснила спеціаліст.

При цьому людина не стане об'єктом російського когнітивного впливу, якщо не дивитиметься російські новини, їхні фільми (він просто не дійде до її свідомості), а її дитина - не дивитиметься мультфільм "Маша і Медвідь".

"Саме тому заборона російських інформаційних продуктів є елементом нашої оборонної стратегії - не пускати ворожий смисловий продукт на власну інформаційну територію", - наголосила професорка.

Насамкінець вона визнала, що такий продукт "все одно частково проникає - через супутникові тарілки, YouTube та інші платформи".

"Отже, паралельно ми маємо створювати власні, привабливі й конкурентні інформаційні продукти", - підсумувала Марутян.