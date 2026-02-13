Література російською зникне зовсім? Які книжки планують вилучити з обігу в Україні

В Україні взялись за створення механізму, який дозволить вилучити з обігу видавничу продукцію країни-агресора. При цьому багатьох може цікавити, чи йдеться також про російськомовну літературу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України Тетяни Бережної в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Що саме планують змінити в Україні

Згідно з інформацією міністра, сьогодні Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення готує проект постанови - щоб закласти механізм для процедури вилучення з обігу видавничої продукції країни-агресора.

Вона повідомила, що є закон про видавничу справу, який "забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів":

яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими;

яка виправдовує окупацію українських територій;

яка створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій;

яка містить антиукраїнські змісти.

"Тобто на рівні закону це рамково закладено", - наголосила Бережна.

Вона додала, що зараз Держкомтелерадіо (центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері), працює над постановою - "щоб закласти конкретний механізм".

"Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб прийняти на уряді якомога швидше", - поділилась представниця Кабінету міністрів України.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо наявності необхідності та можливості "повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою", міністр нагадала про відповідну петицію.

Бережна уточнила, що після того, як вона набрала необхідні голоси, "активізувалася робота зі створення юридичних механізмів, які би мали чітку процедуру".

Насамкінець вона поділилась, що вищезгаданий проект постанови (який готує Держкомтелерадіо), повинен включати:

і російську книгу;

і російськомовну книгу.

Про яку петицію згадала Бережна

Електронна петиція до Кабінету міністрів "Про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні" була опублікована минулого року.

Збір підписів стартував 28 травня та завершився 29 серпня 2025 року.

Електронна петиція до КМУ (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Відповідаючи на документ, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що внесення змін до законодавства про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної книжкової продукції в Україні можливе за умови більш детального опрацювання - із залученням широкого кола експертів.

Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи петицію ще на етапі збору підписів, нагадала, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці.

При цьому заборона такого розповсюдження, за її словами, буде порушувати Конституцію України.