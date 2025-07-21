Символічна нерівність? Мовний омбудсмен пропонує скасувати "особливий статус російської"

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає за потрібне скасувати "особливий статус російської мови" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова мовного омбудсмена в інтерв'ю "Укрінформу".

Позиція Івановської щодо мовної політики в Україні

За словами Уповноваженої із захисту державної мови, українська має звучати та функціонувати всюди - від смартфонів до міжнародних платформ.

Вона пояснила: це не лише питання зручності, але питання ідентичності та конкурентоспроможності.

"Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір - як безпековий, інтеграційний і гуманітарний пріоритет", - повідомила мовний омбудсмен.

Вона додала, що з огляду на це "необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві".

"Зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації", - наголосила Івановська.

Вона зауважила, що конституційна модель мовної політики має бути узгоджена:

з реальністю війни;

з прагненням українського суспільства до справжньої мовної рівності без колоніального спадку.

"Усі ці напрями об'єднує головне: мовна політика має бути впевненою, але не авторитарною; послідовною, але чутливою до контексту; державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством", - вважає спеціаліст.

На її думку, необхідно "відмовитися від хибного протиставлення "м'яка сила чи силовий тиск".

"Успішна мовна політика - це рівновага між вимогою та підтримкою", - зазначила Уповноважена із захисту державної мови.

Насамкінець Івановська нагадала, що "особливо в умовах повномасштабної війни українська мова перестала бути лише формальною нормою - вона стала внутрішнім вибором мільйонів людей".

Вона додала, що для багатьох громадян "перехід на українську не був звичайним кроком солідарності", але "глибоким жестом самоусвідомлення".

"Русифікація, якою б гібридною вона не була, сьогодні не має ані культурної, ані моральної опори. Ми навчилися бачити у власній мові не обмеження, а світоглядний ресурс, який є частиною нашої національної безпеки", - підсумувала мовний омбудсмен.

Про який "особливий статус російської мови" йдеться

Згідно зі статтею 10 розділу I нашої Конституції, застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом.

У ній наголошується, що:

державною мовою в Україні є українська мова;

держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Крім того, держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Зауважується водночас, що "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин".

Отже, найімовірніше, йдеться саме про таку згадку російської мови у Конституції України.

Раніше - ще у липні 2021 року - згадку російської мови у Конституції в одному зі своїх рішень прокоментував Конституційний суд України.

"Попри те, що в цьому приписі з усіх мов зі статусом мови національної меншини виокремлено лише російську мову, це не означає надання їй Конституцією України привілейованого юридичного статусу", - постановила тоді Велика палата КСУ.

У своєму рішенні судді пояснили, що це б суперечило "принципові заборони дискримінації в такій площині юридичного регулювання, як національний режим розвитку, використання й захисту мов національних меншин".

Варто зауважити, що згідно зі статтею 154 розділу XIII Основного закону, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради президентом або не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Водночас у статті 157 наголошується, що Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.