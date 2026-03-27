В Украине утвердили программу "1000 часов контента": когда подавать заявки и какие направления

Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Главное: Цель программы : создать конкурентный украинский культурный продукт.

: создать конкурентный украинский культурный продукт. Польза : качественная альтернатива российскому (враждебному) контенту и формирование сильной украинской информационной среды.

: качественная альтернатива российскому (враждебному) контенту и формирование сильной украинской информационной среды. Виды продукции : инициатива охватывает широкий спектр направлений - от музыки, игровых и документальных фильмов или сериалов до видеороликов в соцсетях.

: инициатива охватывает широкий спектр направлений - от музыки, игровых и документальных фильмов или сериалов до видеороликов в соцсетях. Сроки : прием заявок стартует в начале апреля и продлится до июня 2026 года.

: прием заявок стартует в начале апреля и продлится до июня 2026 года. Бюджет : на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен.

: на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен. Отдельный акцент: на развитии культурных и креативных индустрий как части экономики.

Что должно измениться и зачем

Украинцам рассказали, что Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".

Такая инициатива:

реализуется Минкультом;

предусматривает поддержку художников и креаторов (через открытые конкурсы).

"Наша задача - наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Необходимо также, по ее словам:

создать альтернативу российскому контенту ;

; сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи.

Какие направления охватывает программа

Согласно информации Минкульта, в целом инициатива охватывает широкий спектр направлений:

игровые фильмы и сериалы;

неигровые документальные фильмы и сериалы;

анимационные фильмы и сериалы;

фильмы для детской аудитории;

современная музыка;

перформативное искусство;

визуальное искусство;

аудиовизуальные шоу;

видеоролики для социальных сетей.

Бережная отметила, что такая программа "будет стимулировать развитие культурных и креативных индустрий, как важного сектора экономики".

"Через инвестиции, создание рабочих мест и развитие рынка", - объяснила она.

Как все будет работать и когда подавать заявки

В Минкульте сообщили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор:

по четким правилам;

по экспертной оценке;

по публичному питчингу.

Подать заявки для участия в ней можно будет уже с 3 апреля 2026 года.

А продлится прием заявок - до июня.

Чем важна президентская инициатива

В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал "производственную" программу "1000 часов украинского контента".

По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, глава государства не только обратился к правительству с соответствующей инициативой, но и призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование.

Согласно утвержденному Кабинетом министров на 2026 год бюджету, на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен (из предусмотренных для Министерства культуры 16,1 млрд гривен).

"Даже во время полномасштабной войны часть украинцев, в частности молодежь, продолжает потреблять российский культурный продукт - преимущественно из-за привычки, влияния среды и недостатка качественной украинской альтернативы", - напомнили в министерстве.

При этом исследование Gradus Research показывает, что "выбор контента определяется прежде всего его качеством, доступностью и эмоциональной близостью".

Следовательно, ключевая цель программы - создать конкурентный украинский культурный продукт, который будет интересным и востребованным (речь идет не только об ограничении враждебного влияния, но и о формировании украинской сильной культурной среды).

Отдельный акцент - развитие культурных и креативных индустрий как части экономики, ведь программа должна стимулировать:

инвестиции;

создание рабочих мест;

рост рынка.

"Инвестирование в культурный продукт сегодня - это инвестиция в ценности, идентичность и безопасность государства", - подытожили в Министерстве культуры.