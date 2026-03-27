В Украине утвердили программу "1000 часов контента": когда подавать заявки и какие направления
Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.
Главное:
- Цель программы: создать конкурентный украинский культурный продукт.
- Польза: качественная альтернатива российскому (враждебному) контенту и формирование сильной украинской информационной среды.
- Виды продукции: инициатива охватывает широкий спектр направлений - от музыки, игровых и документальных фильмов или сериалов до видеороликов в соцсетях.
- Сроки: прием заявок стартует в начале апреля и продлится до июня 2026 года.
- Бюджет: на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен.
- Отдельный акцент: на развитии культурных и креативных индустрий как части экономики.
Что должно измениться и зачем
Украинцам рассказали, что Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".
Такая инициатива:
- реализуется Минкультом;
- предусматривает поддержку художников и креаторов (через открытые конкурсы).
"Наша задача - наполнить информационное пространство украинскими историями, усилить культуру и устойчивость общества", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Необходимо также, по ее словам:
- создать альтернативу российскому контенту;
- сформировать украинскую информационную среду для роста и становления молодежи.
Заседание чиновников (фото: mincult.gov.ua)
Какие направления охватывает программа
Согласно информации Минкульта, в целом инициатива охватывает широкий спектр направлений:
- игровые фильмы и сериалы;
- неигровые документальные фильмы и сериалы;
- анимационные фильмы и сериалы;
- фильмы для детской аудитории;
- современная музыка;
- перформативное искусство;
- визуальное искусство;
- аудиовизуальные шоу;
- видеоролики для социальных сетей.
Бережная отметила, что такая программа "будет стимулировать развитие культурных и креативных индустрий, как важного сектора экономики".
"Через инвестиции, создание рабочих мест и развитие рынка", - объяснила она.
Как все будет работать и когда подавать заявки
В Минкульте сообщили, что программа будет работать через открытые конкурсы и отбор:
- по четким правилам;
- по экспертной оценке;
- по публичному питчингу.
Подать заявки для участия в ней можно будет уже с 3 апреля 2026 года.
А продлится прием заявок - до июня.
Чем важна президентская инициатива
В конце сентября 2025 года президент Владимир Зеленский анонсировал "производственную" программу "1000 часов украинского контента".
По словам народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, глава государства не только обратился к правительству с соответствующей инициативой, но и призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование.
Согласно утвержденному Кабинетом министров на 2026 год бюджету, на реализацию президентской инициативы заложили почти 4 млрд гривен (из предусмотренных для Министерства культуры 16,1 млрд гривен).
"Даже во время полномасштабной войны часть украинцев, в частности молодежь, продолжает потреблять российский культурный продукт - преимущественно из-за привычки, влияния среды и недостатка качественной украинской альтернативы", - напомнили в министерстве.
При этом исследование Gradus Research показывает, что "выбор контента определяется прежде всего его качеством, доступностью и эмоциональной близостью".
Следовательно, ключевая цель программы - создать конкурентный украинский культурный продукт, который будет интересным и востребованным (речь идет не только об ограничении враждебного влияния, но и о формировании украинской сильной культурной среды).
Отдельный акцент - развитие культурных и креативных индустрий как части экономики, ведь программа должна стимулировать:
- инвестиции;
- создание рабочих мест;
- рост рынка.
"Инвестирование в культурный продукт сегодня - это инвестиция в ценности, идентичность и безопасность государства", - подытожили в Министерстве культуры.
