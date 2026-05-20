Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ

09:30 20.05.2026 Ср
Росіяни атакували з семи напрямків
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
У ніч на 20 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл. та 154 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних дронів на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"В повітряному просторі нові групи ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах.

Найбільше постраждало Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно атаки зафіксували у Харкові та Одесі.

Також у Конотопі на Сумщині внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка, постраждали багато людей.

