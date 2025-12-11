Україна не має інструментів заборони російськомовних версій сайтів, - мовний омбудсмен

Петиція із закликом повністю заборонити російськомовні версії сайтів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначає, що відповідна вимога суперечить чинному законодавству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Івановської "Інтерфакс-Україна" .

"Це симптом глибокого болю українців"

Івановська зазначила, що поява такої петиції - реакція суспільства на тривалу присутність російської мови у публічному просторі.

"Українці втомилися від тіні колоніальної мови та прагнуть очистити цифрове середовище. Це справедливі почуття, ігнорувати їх не можна", - наголосила мовний омбудсмен.

За її словами, надмірна присутність російської мови - наслідок столітньої політики русифікації, і Україна має повне моральне право на мовну деколонізацію.

Заборона російськомовних сайтів суперечить закону

Попри суспільний запит, держава не може ухвалювати рішення, що порушують конституційні норми, зазначила Івановська. Зокрема, вимога петиції суперечить статті 27 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка дозволяє інші мовні версії за умови пріоритету української.

"Закон не уповноважує державу забороняти мови на приватних вебресурсах. Повна заборона порушує конституційні гарантії та відкриває дорогу міжнародним скаргам. Це даватиме ворогу привід звинувачувати Україну в мовних репресіях", - пояснила омбудсмен.

Івановська підкреслила, що мовна деколонізація - це не дзеркальна заборона всього російського, а послідовне й законне утвердження української мови.

"Якщо ми будемо рухатися шляхом тотальних заборон, ми не вибудуємо Україну. Ми не імітуємо Росію - ми формуємо власний простір", - зазначила вона.

Чи можливі зміни до законодавства

За словами омбудсмена, теоретично можна розглянути правку, яка дозволяла б інші мовні версії сайтів, окрім російської, однак для цього потрібні законні механізми.

"Якщо буде знайдена законодавча формула, це можливо. Але станом на зараз у держави немає правового інструменту для повної заборони", - сказала Івановська.

Вона також наголосила, що жодної прагматичної причини використовувати мову країни-агресора на українських ресурсах немає.

Чинне законодавство зобов’язує українські сайти мати україномовну версію за замовчуванням, але дозволяє існування інших мовних версій - якщо українська є головною та не менш повною, ніж інші.