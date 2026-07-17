В Україні стартувала додаткова сесія НМТ: що потрібно мати з собою та які правила

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Старт додаткового етапу: В Україні розпочалися додаткові сесії НМТ для вступників, які зареєструвалися на цей етап або з поважних причин не змогли скласти чи завершити іспит під час основної сесії.

В Україні розпочалися додаткові сесії НМТ для вступників, які зареєструвалися на цей етап або з поважних причин не змогли скласти чи завершити іспит під час основної сесії. Час та місце тестування: Усі індивідуальні дані розміщені в персональних кабінетах учасників.

Усі індивідуальні дані розміщені в персональних кабінетах учасників. Що мати з собою для допуску : Обов’язково потрібно мати сертифікат учасника та оригінал документа, що посвідчує особу. Рекомендовано також роздрукувати запрошення.

: Обов’язково потрібно мати сертифікат учасника та оригінал документа, що посвідчує особу. Рекомендовано також роздрукувати запрошення. Речі в аудиторії: З собою можна взяти ручку, воду та перекус. Мобільні телефони та інші гаджети суворо заборонені.

З собою можна взяти ручку, воду та перекус. Мобільні телефони та інші гаджети суворо заборонені. Алгоритм під час тривоги: У разі повітряної тривоги іспит призупинять, а учасників переведуть до сховища.

У разі повітряної тривоги іспит призупинять, а учасників переведуть до сховища. Оприлюднення результатів: Попередні тестові бали учасники побачать на екрані комп'ютера одразу після завершення тестування. Офіційні результати за шкалою 100-200 балів з'являться в кабінетах до 29 липня.

В УЦОЯО нагадали, що додаткові сесії проводять для вступників, які були зареєстровані на цей етап, а також для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії або не зміг розпочати чи завершити тестування через незалежні від них обставини.

Де дізнатися місце та час тестування

Інформацію про дату, час і місце проведення іспиту учасники можуть знайти у своїх персональних кабінетах.

Для тих, хто складає НМТ в Україні, час вказано за київським часом, а для учасників за кордоном - за місцевим.

У Центрі радять заздалегідь спланувати маршрут до тимчасового екзаменаційного центру, адже запізнення означатиме недопуск до тестування.

Які документи потрібно взяти

Допуск до екзаменаційного центру розпочинається за 30 хвилин до початку тесту і завершується за 5 хвилин до старту.

Для входу необхідно мати:

сертифікат учасника НМТ;

оригінал документа, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку "Дія".

Також в УЦОЯО рекомендують роздрукувати запрошення та взяти його із собою.

Окремо вступників закликали не публікувати адреси тимчасових екзаменаційних центрів у соцмережах чи інших відкритих джерелах з міркувань безпеки.

Що можна взяти із собою

Учасникам радять мати ручку, пляшку води та легкий перекус. Чернетки видаватимуть безпосередньо в аудиторії.

Тим, хто проходитиме тестування в Україні, також рекомендують взяти теплий одяг на випадок тривалого перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Водночас під час виконання завдань заборонено тримати біля себе мобільні телефони, інші електронні пристрої, друковані чи рукописні матеріали та будь-які предмети, не передбачені процедурою проведення НМТ.

Як проходитиме тестування

Перед початком іспиту учасники прослухають інструктаж. Якщо під час роботи виникнуть технічні проблеми з комп'ютером, потрібно одразу повідомити про це інструктора.

У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинять, а всіх учасників організовано переведуть до укриття.

Після завершення роботи необхідно здати чернетку та підписати аудиторний протокол.

Коли будуть результати

Попередні тестові бали учасники побачать одразу після завершення обох етапів НМТ на екрані комп'ютера.

Офіційні результати за шкалою 100-200 балів оприлюднять у персональних кабінетах до 29 липня.