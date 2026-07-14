Після скандалів на НМТ-2026: чи змінять правила тестування наступного року
Цьогорічне проведення НМТ викликало чимало дискусій. Однак, попри труднощі, УЦОЯО вважає процес успішним і наголошує, що умови проведення тестування відповідають викликам воєнного часу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Хто вирішує: Формат тестування визначають профільний комітет Верховної Ради та Міністерство освіти і науки.
- Статус-кво: Нинішня модель НМТ адаптована під умови воєнного стану та повністю відповідає актуальним викликам.
- Перспективи: Питання змін у 2027 році залежатиме від рішень законодавців та міністерства, проте поки наявна база визнана ефективною.
Чи змінюватимуть умови проведення НМТ
За словами очільниці УЦОЯО, НМТ - це інструмент, створений для гарантування рівного доступу до вищої освіти в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Відповідно, усі етапи організації та проведення тесту розроблені з урахуванням безпекових реалій.
"Рішення щодо формату проведення НМТ ухвалюють Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та Міністерство освіти і науки України", - наголосила Вакуленко.
Після того, як профільні органи ухвалюють відповідне рішення, МОН розробляє необхідну нормативно-правову базу. Водночас у центрі оцінювання якості освіти запевняють: на 2026 рік поточна система вступних іспитів є оптимальною.
"Чинна станом на 2026 рік база цілком відповідає поточній ситуації, забезпечуючи рівні й справедливі умови для всіх охочих здобути вищу освіту у вітчизняних вишах", - підсумувала директорка УЦОЯО.
Додамо, що цьогоріч 275 934 учасники основної сесії подолали поріг із чотирьох предметів НМТ. Тобто 85,09% склали тест. А вже 17 липня стартує додаткова сесія.
Через що цьогоріч скаржилися на НМТ
Аналіз звернень та апеляційних заяв учасників НМТ 2026 року свідчить, що більшість скарг була зумовлена форс-мажорними безпековими та технічними обставинами. Зокрема, основними причинами невдоволення стали:
- Тривалі повітряні тривоги: Вони суттєво вплинули на хід основних сесій.
- Психофізичне перевантаження: Наприклад, на Одещині переривали тестування через тривоги, тому загальний час перебування вступників у тимчасових екзаменаційних центрах перевищував 8 годин, що спричинило значне психоемоційне та фізичне навантаження на дітей.
- Технічні збої: Фіксувалися поодинокі звернення щодо проблем зі стабільністю інтернет-зв'язку та функціонуванням комп'ютерної техніки в умовах викликів енергетичної системи.
В УЦОЯО зазначають, що за підсумками розгляду всіх звернень та заяв, регіональні центри оцінювання якості освіти ухвалювали вмотивовані рішення відповідно до чинної нормативної бази 2026 року.
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