Бали на екрані та калькулятор вступу: коли абітурієнти отримають офіційні результати НМТ

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть дізнатися свої офіційні результати вже на початку липня. Водночас попередні бали абітурієнти бачать одразу після завершення тестування.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Календар результатів: Попередні тестові бали абітурієнти побачать на екрані одразу після іспиту. Офіційні результати основної сесії з'являться в кабінетах до 3 липня 2026 року, додаткової - до 29 липня.

Попередні тестові бали абітурієнти побачать на екрані одразу після іспиту. Офіційні результати основної сесії з'являться в кабінетах до 3 липня 2026 року, додаткової - до 29 липня. Мінімальний поріг: Для вступу необхідно набрати щонайменше 15% від максимуму з кожного предмета.

Для вступу необхідно набрати щонайменше 15% від максимуму з кожного предмета. Шкала 100-200: Офіційні тестові балі переводяться у конкурсні за затвердженими таблицями МОН.

Офіційні тестові балі переводяться у конкурсні за затвердженими таблицями МОН. Для навчання за кордоном: Вступники до іноземних вишів можуть безкоштовно замовити офіційний паперовий витяг із мокрою печаткою УЦОЯО.

Коли оприлюднять результати НМТ

В УЦОЯО повідомили, що офіційні результати основних сесій НМТ-2026 будуть розміщені в персональних кабінетах учасників до 3 липня.

Для тих, хто складатиме тест під час додаткових сесій, результати оприлюднять до 29 липня.

Також у персональних кабінетах буде доступна інформаційна картка учасника НМТ, яка необхідна для вступу до українських закладів вищої освіти.

Які бали учасники бачать одразу після тесту

Після завершення НМТ абітурієнти можуть відразу ознайомитися зі своїми попередніми результатами. Зокрема, вони бачать кількість набраних тестових балів із кожного предмета та можуть оцінити свої шанси на вступ.

Для конкурсного відбору до університетів використовуються результати, переведені у шкалу від 100 до 200 балів.

Щоб отримати конкурсний результат з предмета, необхідно подолати мінімальний поріг. Він становить не менше 15% від максимально можливої кількості тестових балів, а для української мови та історії України - 15% плюс один додатковий тестовий бал.

Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 Міністерство освіти і науки затвердило заздалегідь.



Таблиця переведення тестових балів (інфографіка: УЦОЯО)

Як розрахувати шанси на вступ

В УЦОЯО радять вступникам скористатися калькулятором конкурсного бала НМТ-2026. За його допомогою можна ввести отримані результати з предметів та розрахувати конкурсний бал для різних спеціальностей.

Під час вступної кампанії також враховуватимуться вагові коефіцієнти для кожного предмета залежно від обраного напряму підготовки.

Що робити тим, хто вступає за кордон

Абітурієнти, які планують вступати до іноземних закладів освіти, можуть замовити офіційний витяг із результатами НМТ.

Такий документ підписується директором УЦОЯО та засвідчується печаткою установи. Замовити його можна через спеціальний сервіс на сайті центру.

Виготовлення довідки є безкоштовним. Документ оформлюють протягом п'яти робочих днів. Оригінал можуть надіслати поштою в межах України або видати особисто в Києві.