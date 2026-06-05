НМТ 2026: правила допуску, список дозволених речей та за що можуть анулювати результати

В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вступникам нагадали ключові правила проходження тестування, а також пояснили, які документи потрібно мати із собою та в яких випадках можуть не допустити до іспиту.

Головне: Правила допуску: Допуск до тимчасових екзаменаційних центрів розпочинається за 30 хвилин і зачиняється за 5 хвилин до початку НМТ.

Допуск до тимчасових екзаменаційних центрів розпочинається за 30 хвилин і зачиняється за 5 хвилин до початку НМТ. Обов'язкові документи: Для участі в тесті необхідно мати оригінал документа, що посвідчує особу (або паспорт у "Дії"). Також рекомендовано взяти сертифікат НМТ, запрошення, 2-3 ручки та воду в прозорій пляшці.

Для участі в тесті необхідно мати оригінал документа, що посвідчує особу (або паспорт у "Дії"). Також рекомендовано взяти сертифікат НМТ, запрошення, 2-3 ручки та воду в прозорій пляшці. Суворі заборони: На робочому місці категорично заборонені телефони, смартгодинники, навушники, калькулятори та шпаргалки.

На робочому місці категорично заборонені телефони, смартгодинники, навушники, калькулятори та шпаргалки. Алгоритм під час тривог: У разі повітряної тривоги тест призупиняється із збереженням відповідей. Якщо тривога триватиме понад 2,5 години, вступникам доведеться подавати заяву на додаткову сесію.

У разі повітряної тривоги тест призупиняється із збереженням відповідей. Якщо тривога триватиме понад 2,5 години, вступникам доведеться подавати заяву на додаткову сесію. Оприлюднення результатів: Офіційні результати основної сесії з'являться в персональних кабінетах до 3 липня 2026 року.

Що потрібно зробити перед тестуванням

Учасникам рекомендують заздалегідь перевірити адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та спланувати маршрут, щоб уникнути запізнення. Для тих, хто складатиме НМТ за кордоном, важливо врахувати, що час початку тестування вказується за місцевим часом країни проведення іспиту.

Запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення тестування вже розміщені в персональних кабінетах учасників.

Які документи потрібно взяти з собою

Для допуску до ТЕЦ обов'язково необхідно мати документ, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку "Дія". Також рекомендується зберегти сертифікат НМТ та запрошення.

Крім того, варто взяти:

2-3 ручки;

невеликий перекус;

прозору пляшку з питною водою;

теплий одяг, якщо тестування проходить в Україні, на випадок тривалого перебування в укритті.

Якщо в документах є розбіжності в особистих даних, необхідно мати документи, які підтверджують зміну прізвища чи інших персональних даних.

Коли можуть не допустити до НМТ

Допуск до екзаменаційного центру розпочинається за 30 хвилин до початку тестування та завершується за 5 хвилин до старту іспиту.

Вступників не допустять до участі в НМТ у двох випадках:

якщо вони запізнилися;

якщо не пред'явили документ, що посвідчує особу.

Які речі заборонено брати на робоче місце

Під час тестування категорично заборонено користуватися:

мобільними телефонами;

смартгодинниками;

навушниками;

калькуляторами;

друкованими чи рукописними матеріалами;

будь-якими пристроями для зчитування, збереження або відтворення інформації.

Усі такі речі необхідно залишити у спеціально відведеному місці в аудиторії. Порушення правил може призвести до анулювання результатів тестування та відсторонення від подальшої участі в НМТ.

Що буде під час повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги виконання тесту буде автоматично зупинене, а всі відповіді збережуться. Після відбою учасники продовжать роботу з того місця, де зупинилися.

Якщо сумарна тривалість повітряної тривоги перевищить 2 години 30 хвилин і завершити тестування не вдасться, вступникам можуть надати можливість скласти НМТ під час додаткової сесії. Для цього потрібно буде подати відповідну заяву.

Коли стануть відомі результати

Після завершення тестування учасники одразу побачать кількість набраних тестових балів на екрані. Офіційні результати основної сесії НМТ будуть оприлюднені в персональних кабінетах до 3 липня 2026 року. Для учасників додаткових сесій результати опублікують до 29 липня.

Також у кабінетах буде доступна інформаційна картка учасника НМТ та детальна картка результатів, де можна буде перевірити правильність виконаних завдань.