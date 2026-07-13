Учасники додаткових сесій НМТ отримали запрошення на тестування: як завантажити
Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) вже можуть переглянути та завантажити запрошення на тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Де знайти запрошення
Запрошення вже доступні в персональних кабінетах учасників НМТ.
Із документа можна дізнатися:
- дату проведення тестування;
- час початку НМТ;
- адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де проходитиме тест.
В УЦОЯО наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Її просять не поширювати та не розголошувати особисті дані з міркувань безпеки.
Що потрібно врахувати в день тестування
Для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, час у запрошенні вказано за київським часом. Для тих, хто проходитиме тест за кордоном, зазначено місцевий час країни, де відбудеться тестування.
Також в УЦОЯО радять заздалегідь спланувати маршрут до екзаменаційного центру та час виїзду. Учасників попереджають, що у разі запізнення їх не допустять до складання НМТ.
Зазначимо, учасників НМТ-2026 перестануть допускати до тимчасових екзаменаційних центрів за п'ять хвилин до початку тестування.
РБК-Україна раніше розповідало, що учасників НМТ не допустять до тестування, якщо вони не матимуть документа, що посвідчує особу. Крім того, під час НМТ заборонено користуватися телефонами, смартгодинниками та іншими гаджетами. Це призведе до анулювання результатів.
Також ми писали, що учасники НМТ-2026 бачать попередні тестові бали одразу після завершення іспиту, а офіційні результати додаткової сесії з'являться в персональних кабінетах до 29 липня.