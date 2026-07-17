ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

В Украине стартовала дополнительная сессия НМТ: что нужно иметь с собой и какие правила

19:20 17.07.2026 Пт
3 мин
Участникам НМТ напомнили, почему могут не допустить в экзаменационные центры
aimg Татьяна Веремеева
В Украине стартовала дополнительная сессия НМТ: что нужно иметь с собой и какие правила Фото: Стартовала дополнительная сессия НМТ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сегодня, 17 июля, на Украине начались дополнительные сессии национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Старт дополнительного этапа: В Украине начались дополнительные сессии НМТ для абитуриентов, которые зарегистрировались на этот этап или по уважительным причинам не смогли сдать или завершить экзамен во время основной сессии.
  • Время и место тестирования: Все индивидуальные данные размещены в персональных кабинетах участников.
  • Что иметь с собой для допуска: Обязательно нужно иметь сертификат участника и оригинал документа, удостоверяющего личность. Рекомендуется также распечатать приглашение.
  • Вещи в аудитории: С собой можно взять ручку, воду и перекус. Мобильные телефоны и другие гаджеты строго запрещены.
  • Алгоритм во время тревоги: В случае воздушной тревоги экзамен приостановят, а участников переведут в укрытие.
  • Обнародование результатов: Предварительные тестовые баллы участники увидят на экране компьютера сразу же после завершения тестирования. Официальные результаты по шкале 100-200 баллов появятся в кабинетах до 29 июля.

В УЦОКО напомнили, что дополнительные сессии проводят для поступающих, зарегистрированных на этот этап, а также для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии или не смог начать или завершить тестирование по независимым от них обстоятельствам.

Где узнать место и время тестирования

Информацию о дате, времени и месте проведения экзамена участники могут найти в своих персональных кабинетах.

Для тех, кто сдает НМТ в Украине, время указано по киевскому времени, а для участников за границей - по местному.

В Центре советуют заранее спланировать маршрут во временный экзаменационный центр, ведь опоздание будет означать недопуск к тестированию.

Читайте также: НМТ во время войны: в МОН рассказали, сделают ли экзамен проще

Какие документы нужно взять

Допуск в экзаменационный центр начинается за 30 минут до начала теста и завершается за 5 минут до старта.

Для входа необходимо иметь:

  • сертификат участника НМТ;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность, или его цифровой аналог в приложении "Дия".

Также в УЦОКО рекомендуют распечатать приглашение и взять его с собой.

Отдельно поступающих призвали не публиковать адреса временных экзаменационных центров в соцсетях или других открытых источниках по соображениям безопасности.

Что можно взять с собой

Участникам советуют иметь ручку, бутылку воды и легкий перекус. Черновики будут выдавать непосредственно в аудитории.

Тем, кто пройдет тестирование в Украине, также рекомендуют взять теплую одежду на случай длительного пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.

В то же время, во время выполнения заданий запрещено держать возле себя мобильные телефоны, другие электронные устройства, печатные или рукописные материалы и любые предметы, не предусмотренные процедурой проведения НМТ.

Как будет проходить тестирование

Перед началом экзамена участники прослушают инструктаж. Если во время работы возникнут технические проблемы с компьютером, необходимо сразу уведомить об этом инструктора.

В случае объявления воздушной тревоги тестирование приостановят, а все участники организованно переведут к укрытию.

После завершения работы необходимо сдать черновик и подписать аудиторный протокол.

Когда будут результаты

Предварительные тестовые баллы участники увидят сразу же после завершения обоих этапов НМТ на экране компьютера.

Официальные результаты по шкале 100-200 баллов обнародуют в персональных кабинетах до 29 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что УЦОКО не планирует изменять правила проведения НМТ во время воздушных тревог. Если из-за длительной тревоги не удалось завершить тестирование, участники могут подать заявление на участие в дополнительной сессии по установленной процедуре.

Также мы рассказывали, планируют ли изменять формат НМТ в следующем году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания НМТ Образование в Украине
Новости
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus