НМТ під час війни: в МОН розповіли, чи зроблять іспит простішим

НМТ не планують спрощувати, оскільки тест є доступним для вступників, а статистика минулих років демонструє низький відсоток тих, хто не набрав мінімальний бал.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі журналістам.

Чому тест не спрощуватимуть

За словами міністра, Національний мультипредметний тест є однаковим для всіх учасників вступної кампанії.

Попри складні умови навчання в умовах війни, Міністерство освіти не бачить підстав для зниження вимог.

Лісовий підкреслив, що встановлений поріг для вступників не є надто високим, а перевірка базових знань залишається обов'язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти.

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"Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо", - зазначив очільник Міносвіти.

Дискусії навколо НМТ

Нагадаємо, останнім часом в Україні активно обговорюють правила проведення та структуру іспитів. Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт, яким пропонують зменшити кількість обов'язкових предметів на НМТ-2027 з чотирьох до трьох, прибравши з переліку математику.

Ініціатори змін пояснюють це надмірним навантаженням на дітей, які змушені складати всі дисципліни в один день в умовах війни.